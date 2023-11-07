Билеты на "Щелкунчик" в Большом театре можно будет купить по Пушкинской карте 8 ноября

По информации ГАБТ, их стоимость будет от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Билеты на балет "Щелкунчик" в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) можно будет купить по Пушкинской карте 8 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

"Завтра, 8 ноября, в 20:00 на bolshoi.ru откроется продажа билетов по специальной программе "Пушкинская карта" на представления балета "Щелкунчик" (23-28 декабря)", - говорится в сообщении.

По информации ГАБТ, стоимость билетов будет от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей.

По программе "Пушкинская карта" театр выделяет определенные места на согласованные мероприятия, указанные в афише, на которые доступны билеты по специальному тарифу.

"Билеты продаются на сайте театра авторизованным пользователям в период предварительной продажи билетов в соответствии с опубликованным графиком", - добавили в театре. Там подчеркнули, что при нарушении порядка приобретения билетов и правил посещения театра "посетитель не допускается на мероприятие без возмещения понесенных расходов".

В преддверии Нового года на сцене Большого традиционно идет "Щелкунчик", желающих увидеть балет так много, что в течение двух недель дают по два спектакля в день.