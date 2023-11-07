"Звезда театрала" назвала Максакову, Бочкарева и Яковлеву легендами сцены

Награды "Легендам сцены" вручат на торжественной церемонии 11 декабря, сообщила пресс-служба премии

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Дирекция премии зрительских симпатий "Звезда театрала" объявила имена лауреатов в самой почетной номинации "Легенда сцены", ими стали Людмила Максакова, Василий Бочкарев и Ольга Яковлева, сообщила пресс-служба премии.

"Награды "Легендам сцены" вручат на торжественной церемонии 11 декабря, которая по традиции, уже в шестнадцатый раз, состоится на Основной сцене Театра им. Евгения Вахтангова", - отметили в пресс-службе.

Победителей в этой категории выбирает редколлегия журнала "Театрал" и утверждает Общественный совет премии. В этом году лауреатами стали народная артистка РСФСР Людмила Максакова, которая более 60 лет служит в Театре им. Вахтангова, народный артист РФ, актер Малого театра Василий Бочкарев и народная артистка России, актриса МХТ им. Чехова Ольга Яковлева. Бочкарев уже становился лауреатом премии в 2013 году, тогда зрители назвали его лучшим актером за роль Фомы Опискина в спектакле "Село Степанчиково".

Согласно сообщению, режиссером церемонии награждения станет Филипп Гуревич. "Церемонию этого года он решает в "кукольной" эстетике и предлагает зрителям вовлечься в "игру в церемонию", - говорится в сообщении. Вести вечер будут Аня Чиповская и Андрей Заводюк. Трансляция пройдет с переводом на русский жестовый язык, в этом помогут представители Театра мимики и жеста.

Голосование по шорт-листу продлится до 30 ноября. Отдать свой голос может любой зритель на официальном сайте премии. В шорт-лист вошли, в частности, спектакли Евгения Писарева, Константина Райкина, Александра Лазарева, актерские работы Евгении Добровольской, Светланы Крючковой, Станислава Бондаренко, Юлии Пересильд, Максима Аверина и других.

"Звезда театрала" - единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Лауреатов путем интернет-голосования определяет многотысячная театральная аудитория России и десятков стран мира. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.