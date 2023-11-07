В Самаре открыли мемориальную доску военному композитору Чернецкому

Автор доски - скульптор, член Союза художников России Дмитрий Власов

ТАСС, 7 ноября. Мемориальную доску в память о военном дирижере и композиторе Семене Чернецком установили на фасаде Самарского гарнизонного Дома офицеров имени К. Е. Ворошилова. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Во вторник, 7 ноября, в Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выдающемся военном дирижере и композиторе генерал-майоре Семене Александровиче Чернецком. Мемориальная доска литой бронзы, представляющая собой портрет-барельеф, установлена на фасаде Самарского гарнизонного Дома офицеров имени. К. Е. Ворошилова", - говорится в сообщении.

Автор доски - скульптор, член Союза художников России Дмитрий Власов.

"Наша благодарность перед поколением победителей не знает границ. Равняясь на их подвиг, новые бойцы встают сегодня на защиту нашего Отечества в борьбе с нацизмом. А музыка великого композитора вдохновляет их на новые победы", - подчеркнул губернатор области Дмитрий Азаров.

На торжественной церемонии музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации исполнили произведения Чернецкого.

Чернецкий - военный дирижер, музыкальный педагог, автор более ста военных маршей и патриотических песен, один из создателей строевого репертуара военных оркестров, родоначальник советского военного марша. Чернецкий руководил сводным военным оркестром при проведении военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, а также возглавил военный оркестр во время Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.