Гран-при кинофестиваля "Лучезарный ангел" получил фильм "У самого Белого моря"

Драма режиссера Александра Зачиняева - это история о мальчике Сане, воспитаннике дома-интерната на Крайнем Севере, чей отец утонул в Белом море

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Фильм-драма режиссера Александра Зачиняева "У самого Белого моря" победил на XX Международном благотворительном кинофестивале "Лучезарный ангел" в главной номинации "Лучшее полнометражное игровое кино", передает корреспондент ТАСС.

Победителя огласил председатель жюри народный артист России Владимир Машков на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя во вторник вечером.

"Мне кажется, выбор был правильный и справедливый. <…> Кинохудожники, конечно же, стремились к этой высокой миссии - рассказать о человеке. Это очень непросто, но им это удалось. Вы знаете, настоящая радость - радость разделенная, так давайте разделим вместе с победителем эту радость - радость победы и, наверное, стремления к главному, главной нашей традиционной ценности - самой жизни, жизни человека", - сказал Машков.

Фильм "У самого Белого моря" (Россия, 2022, 87 мин.) - это история о мальчике Сане, воспитаннике дома-интерната на Крайнем Севере. Его отец утонул в Белом море, и однажды детская непримиримость и жажда справедливости приводят ребенка на маленький остров. По сюжету картины Сане придется столкнуться с местным отшельником и даже полицией, но главное - подросток бросит вызов самой стихии.

Продюсерами фильма стали Карен Шахназаров, Федор Попов и Владимир Малышев. В главных ролях снялись Борис Галкин, Никита Манец, Дмитрий Куличков, Елена Махова.

Второе место в номинации на лучший полнометражный фильм заняла картина Артема Темникова "Доктор" (Россия, 2022, 120 мин.), третий приз достался фильму Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином" (Россия, 2022, 100 мин.).

Победители кинофестиваля

Главные призы "Лучезарного ангела" также получили фильмы режиссеров Николая Бурляева и Дмитрия Чернецова "Боже! Чувствую приближение Твое!" в номинации "Документальное кино", фильм Анастасии Екимовой "Война и мир отца Зосимы" в номинации "Лучший документальный телевизионный фильм", картина Дмитрия Чиркова "Сыновья Большой Медведицы" в номинации "Короткометражное игровое кино", фильм Нины Бисяриной "Тшшш!" в номинации "Анимационное кино".

Лучшим фильмом для детей и юношества стал "Иван Семенов - школьный переполох!" режиссера Антона Богданова. Лучшими дебютами жюри признало полнометражную картину "Ада" Станислава Светлова, короткий метр "Намыс" Рафаэля Мукаева, документальную ленту "Король бакланов" Дарьи Разумниковой и анимационный фильм "Галочка" Анастасии Лисовец.

Специальный приз "За вклад в сохранение традиций отечественного кинематографа для всей семьи" получил фильм "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко.

"За прошедшие 20 лет в рамках кинофорума было показано свыше 2 тысяч фильмов, отвечающих девизу "Доброе кино". Кинопоказы и другие мероприятия "Лучезарного ангела" за минувшее время посетили более 170 тысяч зрителей. <…> Доброе кино - это кино, которое говорит нам о важнейших, непреходящих ценностях, о жертвенности, о любви, о дружбе, о сострадании, о милосердии - всего этого так не хватает в современном мире, раздираемом конфликтами и противоречиями", - сказал на церемонии закрытия духовный попечитель кинофорума Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" учрежден в 2003 году и приурочен ко Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери (4 ноября). С 2005 года "Лучезарный ангел" стал проводиться регулярно, в 2007 году кинофорум получил статус международного. Кинофестиваль организован под патронатом президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.