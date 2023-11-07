Фестиваль стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс" открылся спектаклем "Моцарт"

С началом смотра участников поздравили министр культуры РФ Ольга Любимова, студенты всех факультетов ГИТИСа, директор департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры Светлана Ермакова и ректор ГИТИСа Григорий Заславский

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс" открыла в Москве музыкальная постановка "Моцарт" Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова, сообщили ТАСС в пресс-службе театрального вуза.

"Творческий смотр объединяет педагогов и студентов театральных школ из стран Содружества, служит площадкой для творческого обмена и общения. Уверена, что и в этом году фестиваль оставит яркий след в воспоминаниях каждого участника. Желаю вам успехов и творческих открытий", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова в приветствии участникам и гостям фестиваля.

С началом смотра участников также поздравили студенты всех факультетов ГИТИСа, директор департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры РФ Светлана Ермакова и ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В течение недели на учебной сцене ГИТИСа покажут свои спектакли Ереванский государственный институт театра и кино, Белорусская государственная академия искусств, Казахский национальный университет искусств, Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова, КГУ "Комплекс "Колледж искусств - специализированная школа-интернат для одаренных в искусстве детей имени Ермека Серкебаева", Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой, Государственный институт искусств и культуры Узбекистана и Таджикский государственный институт культуры и искусств.

В афишу вошли, в частности, "Метаморфозы" Франца Кафки, "Кармен" Проспера Мериме, "Дамский портной" Жоржа Фейдо, "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери и другие постановки. Для участников пройдут лекции и мастер-классы по сценической речи, движению и мастерству актера.

Фестиваль проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Его целью организаторы называют укрепление культурного сотрудничества и установление связей между странами СНГ в сфере театрального образования. Впервые фестиваль прошел в 2018 году.