Около 60 фильмов вошло в программу XVII Международного кинофестиваля "Русское зарубежье"

Это рекордное количество картин для фестиваля за всю его историю

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие XVII Международного кинофестиваля "Русское зарубежье", зрители которого увидят порядка 60 картин, состоялось в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве. В этом году в программу смотра вошли фильмы из Аргентины, Армении, Белоруссии, Бельгии, Германии, Испании, Канады, Мальты, России, Франции и Швеции, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас стало несколько сложнее приезжать нашим друзьям из Северной Америки, из Европы, но они все равно здесь в зале вместе с нами. Сегодня здесь соотечественники из 10-12 стран, я вас приветствую и благодарю, - сказал на торжественной церемонии президент фестиваля, кинорежиссер Сергей Зайцев. - Мы будем делать все возможное, чтобы продолжать наш тяжелый труд, нашу работу по популяризации русской культуры. Мы будем делать все, чтобы заниматься нашей просветительской работой, которой занимаемся на фестивале уже 17 лет. А Дом русского зарубежья имени Солженицына занимается ей уже почти 30 лет".

Кинофестиваль продлится в столице с 7 по 14 ноября. В этом году отборщики представили зрителям программу, включающую порядка 60 художественных и документальных фильмов в конкурсных и внеконкурсных программах. Это рекордное количество картин для фестиваля за всю его историю, отметили организаторы.

"Фестиваль проходит в сложное время, но по количеству картин [в программе] он самый большой. Удивительно, вроде времена не простые, а картин больше и посвящены они разным событиям и разным людям, - сказал директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин. - В этом году некоторые нам советовали отложить поведение кинофестиваля, но мы решили, что будем его проводить. Потому что он нужен России, он нужен нашей второй России, которая находится за ее пределами. Когда в 1995 году мы открывали Дом русского зарубежья, Александр Солженицын говорил, что надеется, что наш дом будет мостом между двумя Россиями. Все эти 28 лет мы старались сделать так, чтобы это мост был двусторонним и был интересен как нам, так и русским людям, живущим за пределами России".

Международный кинофестиваль "Русское зарубежье" учрежден в 2007 году Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына и киностудией "Русский путь". На фестивале ежегодно представляют работы отечественных и зарубежных кинематографистов, посвященные осмыслению истории России ХХ века и рассказывающие о наследии русского зарубежья и жизни соотечественников. Главный приз - бронзовая скульптура Галины Шилиной "Философский пароход", которая вручается за лучший игровой и лучший неигровой фильмы.

Программа фестиваля

В дни фестиваля пройдут показы фильмов, приуроченные к 150-летию со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина, композитора Сергея Рахманинова, генерала Антона Деникина, 120-летию со дня рождения писателя Гайто Газданова и другим датам. Также на фестивале состоится премьера фильма "Бунинъ" режиссера Андрея Судиловского.

"Я думаю, что еще долго такого большого биографического фильма об Иване Алексеевиче Бунине не появится. Мы потратили много сил на эту картину, нам помогали наши коллеги из Великобритании - архив Лидса. Вы увидите совершенно неизвестные материалы на экране", - сказал Зайцев, представляя программу.

В конкурс игровых фильмов вошли киноленты с участием актеров Сергея Безрукова, Игоря Петренко, Сергея Пускепалиса. В программе неигровых картин представлены ленты Николая Бурляева, Сергея Дебижева, Андрея Осипова, Дмитрия Чернецова, Марины Труш и других. Фильмы посвящены выдающимся соотечественникам зарубежья - кинорежиссеру Андрею Тарковскому, писателю Владимиру Набокову, художнику Данииле Соложеву, скульптору Паоло Трубецкому, актеру Питеру Устинову, бактериологу Владимиру Хавкину, фотографу Анатолю Садерману и другим. Кроме того, на фестивале запланирована отдельная программа фильмов отечественных и зарубежных авторов, рассказывающих о специальной военной операции.