Столичный фестиваль "Зарядье" под управлением Гергиева пройдет с 11 по 16 ноября

На торжественном открытии смотра публика услышит сочинения композиторов Клода Дебюсси, Мориса Равеля, а также Камиля Сен-Санса

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пятый московский фестиваль "Зарядье" под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева пройдет с 11 по 16 ноября в одноименном концертном зале. Об этом сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда Гергиева.

"Пятый, юбилейный московский фестиваль "Зарядье" пройдет с 11 по 16 ноября, - говорится в сообщении. - Под управлением художественного руководителя фестиваля - дирижера Валерия Гергиева - пройдут выступления лауреатов международных конкурсов, оперных солистов и симфонического оркестра Мариинского театра".

Как рассказали в пресс-службе, на торжественном открытии смотра публика услышит сочинения композиторов Клода Дебюсси, Мориса Равеля, а также Камиля Сен-Санса. В роли солиста выступит Александр Рамм.

По словам Гергиева, в зале "Зарядье" акустические условия совершенны. "Не только отсутствует необходимость использования искусственных усилителей звука, но также совершенно неважно, насколько близко к оркестру расположился слушатель. Звук устремлен ввысь, поэтому акустика только выигрывает от расстояния, и публика может оценить даже самые изысканные сочинения", - привели в пресс-службе слова маэстро.

12 ноября в Малом зале гости услышат Серенаду для струнного оркестра Петра Чайковского и Симфонию № 14 Дмитрия Шостаковича. На следующий день в программе фестиваля сочинения Сергея Прокофьева, а 15 числа - столичная публика услышит музыку Брамса и Чайковского.

О смотре

Первый фестиваль "Зарядье" состоялся в октябре 2019 года. Тогда на сцене выступили лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского, Страдивари-ансамбль и Симфонический оркестр Мариинского театра. Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы.