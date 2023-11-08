Умер актер Анатолий Яббаров

Ему было 87 лет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Анатолий Яббаров, исполнивший роль Митяя в "Джентльменах удачи", умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Причины ухода из жизни и информация о прощании и похоронах не приводятся.

Яббаров родился в 1937 году в Баку, в 1996 году получил звание заслуженного артиста РФ, работал в Государственном театре киноактера. В 2011 году был награжден орденом Дружбы.

Помимо фильма "Джентльмены удачи", актер снимался в фильмах "Жили-были старик со старухой", "Два капитана", "Побег из тюрьмы".