На кинофестивале "Зимний" в Москве представят программу для детей

В частности, зрители смогут увидеть новую серию киножурнала "Мульт в кино. Выпуск 163"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Программу для детей с показом семейной комедии "Манюня: новогодние приключения" представят на кинофестивале "Зимний" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В 2023 году Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" расширяет программу мероприятий. Гости и участники киносмотра смогут познакомиться с новой внеконкурсной программой "Зимний - детям", ориентированной на самых маленьких зрителей. В нее вошли картины, которые еще не вышли на большие экраны. В формате эксклюзивных предпоказов взрослые и малыши смогут оценить самые ожидаемые семейные релизы ближайшего будущего", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках программы можно будет посмотреть семейную комедию "Манюня: новогодние приключения", в которой юной героине и ее подругам предстоит спасти Новый год: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза под угрозой. В прокат во всех кинотеатрах страны картина выходит 14 декабря 2023 года. Также будет представлена новая серия киножурнала "Мульт в кино. Выпуск 163", входящего в топ самых популярных российских анимационных проектов в национальном прокате.

Кроме того, зрители смогут стать участниками фокус-группы - после каждого кинопоказа у детей будет возможность оценить увиденное в несложной игровой форме. В фойе кинотеатра "Москино Березка" будет установлена специальная елка, на которой дети смогут разместить снежинки двух цветов - красные и синие. Красные снежинки будут означать, что увиденный ими фильм заслуживает наивысшей оценки, а синие - что картина очень понравилась, но до максимальной отметки ей чего-то не хватило. На основе их мнений будет сделан прогноз о перспективах кинопроката проекта.

Показы программы "Зимний - детям" пройдут 2 и 3 декабря в кинотеатре "Москино Березка". Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте фестиваля, добавили в пресс-службе.