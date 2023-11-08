Остальная часть мини-тура должна пройти по плану, рассказала жена исполнителя

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Певец и музыкант Николай Носков перенес два концерта из-за болезни, сообщила ТАСС его жена Марина.

"Тур не отменен, перенос концертов двух. Остальные должны состояться", - сказала она, не уточнив, как себя чувствует артист.

В Telegram-каналах ранее появились сообщения об отмене мини-тура певца по России.

Согласно публикации в соцсетях артиста, перенесены концерты в Оренбурге и Челябинске.

Николай Носков - певец, музыкант и композитор, многократный лауреат премии "Золотой граммофон". Он родился 12 января 1956 года в Гжатске (ныне Гагарин) Смоленской области. Начинал музыкальную карьеру в составе таких коллективов, как ансамбль "Москва" и рок-группа "Парк Горького". Наибольшей популярности добился уже сольно, в числе его хитов - "Я не модный", "Это здорово".

Из-за проблем со здоровьем в 2017 году артист попал в больницу, был отменен его гастрольный тур.