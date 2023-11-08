"Сурганова и оркестр" представит программу "Метанойя" на юбилейном концерте в Москве

Как пояснил музыкальный и кинопродюсер, режиссер-постановщик юбилейного шоу группы Александр Юрасов, три отделения концерта будут посвящены разным темам

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группа "Сурганова и оркестр" выступит с новой программой, которая получила название "Метанойя", на юбилейном концерте в Москве 18 ноября. В нее вошли композиции группы в новой аранжировке, позже их можно будет услышать в новом альбоме, рассказала ТАСС лидер группы Светлана Сурганова.

"Режиссером программы "Метанойя", с которой мы выступим, стал Александр Юрасов. Он увидел этот концерт в виде музыкального спектакля, трехчастного действия, где каждая часть будет отсечена занавесом. Мы с коллективом предстанем с трех сторон, с трех ракурсов и из трех состояний души. Некоторые наши песни преобразятся, зазвучат по-новому - слова вроде бы знакомые, мелодия та же, а восприятие совсем иное. Позже они войдут в новый альбом, они этого вполне достойны", - сказала она.

По словам певицы, на концерте, в частности, будут исполнены некоторые песни, которые ранее звучали только в акустическом варианте. "Будет там чему удивиться", - добавила она.

Как пояснил музыкальный и кинопродюсер, режиссер-постановщик юбилейного шоу группы Александр Юрасов, три отделения концерта будут посвящены разным темам, образы Сургановой будут подобраны в соответствии с ними. "Что такое метанойя? Это изменение сознания, переход в другое состояние. У нас первое отделение будет посвящено страсти, второе отделение - у нас будет некое переосознание того, что происходит, погружение вглубь. Третье отделение - это выход в новое качество, в новую сущность. Бис также станет вишенкой на торте и будет совершенно иначе оформлен", - рассказал он на пресс-конференции, посвященной 20-летию группы.

"Сурганова и оркестр" - российская рок-группа, основана в 2003 году.