В Кириллове к 100-летию музея планируют открыть экспозиции о реставрации, Пушкине и СВО

В Больших Больничных палатах Кирилло-Белозерского монастыря, в частности, намерены разместить постоянную экспозицию "Реставрация в музее"

ТАСС, 8 ноября. Кирилло-Белозерский музей-заповедник в год своего 100-летия в 2024 году откроет несколько постоянных и временных экспозиций, посвященных масштабной реставрации, 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и специальной военной операции, сообщили ТАСС в музее.

"В год векового юбилея мы подготовили для наших посетителей много культурных открытий - их ждут четыре новые экспозиции, четыре крупные межрегиональные выставки, восемь стационарных проектов и семь передвижных. Впервые после реставрации будет открыта экспозиция в интерьере Церкви Преображения 1595 года. Зрители увидят иконостас последней каменной постройки монастыря XVI века", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова по итогам защиты плана выставочной деятельности в Минкультуры России.

По словам гендиректора, в Больших Больничных палатах Кирилло-Белозерского монастыря разместится постоянная экспозиция "Реставрация в музее" о масштабных реставрационных работах на объектах Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, памятниках деревянной архитектуры, предметах музейного фонда. В подклете церкви Преображения откроют экспозицию "Специальная военная операция. Ко Дню Героев Отечества" о современной истории и задачах спецоперации.

К 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина впервые в Вологодской области организуют выставочный проект под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России о Константине Батюшкове "Философ резвый и пиит" о взаимоотношениях Пушкина и Батюшкова. "Константин Николаевич [Батюшков] - поэт, который, по словам Виссариона Григорьевича Белинского, "много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно". Выставка может стать поворотным моментом в интерпретации образа поэта на его родине", - отметил гендиректор музея. В проекте примут участие Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Всероссийский музей Пушкина, Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Устюженский краеведческий музей, Вологодский музей-заповедник, Областная универсальная научная библиотека.

Музей расскажет также историю иеромонаха Антония (Сорункова), который мечтал открыть музей при Кирилло-Белозерском монастыре еще в начале XX века. Он с 1903 года собирал коллекцию вещей, написал статью "Об устройстве музеев при монастырях", но когда обратился к монастырскому начальству, ему было отказано, что это "не монашеское дело". Антония сослали в Филиппо-Ирапскую пустынь, откуда он стал вести переписку о передаче своей коллекции, которую собирал пять лет, в Этнографический отдел Русского музея имени императора Александра III. За это Антонию присудили бронзовую медаль Русского музея. Сейчас большая часть его коллекции находится в собрании Российского этнографического музея, в феврале 2024 года она будет представлена в Кириллове.