Путин объявил благодарность Родиону Газманову

Глава государства отметил заслуги артиста в развитии отечественной культуры

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность артисту Родиону Газманову и композитору, лидеру группы "Дюна" Виктору Рыбину за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовых актов.

Благодарность также получила жена солиста группы "Дюна" Наталья Сенчукова.

Кроме того, благодарности объявлены музыканту Веронике Кожухаровой, скульптору, члену Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" Андрею Коробцову, артистке Аглае Шиловской.