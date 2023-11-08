Российский скрипач-виртуоз Вадим Репин выступит с концертом в Софии

Он представит концерт из произведений Петра Чайковского и Камиля Сен-Санса в сопровождении струнного оркестра под управлением дирижера Карло Тенана

СОФИЯ, 8 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российский скрипач-виртуоз Вадим Репин приехал на гастроли в Софию, где представит болгарской публике концерт из произведений Петра Чайковского и Камиля Сен-Санса в сопровождении струнного оркестра под управлением дирижера Карло Тенана. В интервью ТАСС Репин рассказал, что его с Болгарией связывают самые теплые воспоминания.

"Я ждал этой поездки в Болгарию, тем более что она была первой страной, где я, еще будучи 12-летним ребенком, выступил на гастролях, о которых остались самые теплые, мальчишеские воспоминания. Последний раз в Болгарии был четыре года назад, мы исполняли большой концерт, и тоже все получилось замечательно. София - очень красивый город. Здесь очень приятные музыканты, административный состав, зрители. На репетициях царит прекрасная атмосфера, и с болгарскими музыкантами очень интересно работать. В этот раз я выступаю со струнным составом оркестра, а в программу включены произведения моих самых любимых композиторов - Чайковского и Сен-Санса. Получилась виртуозно-романтическая программа, в которую включены хиты, хорошо известные и публике, и музыкантам", - рассказал Репин.

"В прошлый раз я работал с оркестром Найдена Тодорова, сейчас - с музыкантами Карло Тенана, это разные дирижеры, с разными характерами и темпераментом, и разные оркестры. От выступления с Тодоровым я получил огромную радость, между нами давно сложились дружеские отношения, поэтому надеюсь, что в следующий раз, когда я прилечу в Софию, он снова будет за дирижерским пультом. Но сейчас мы готовим концерт с Карло Тенаном, для нас это обоюдный дебют, вместе мы не работали, репетиции продолжаются, и я уверен, что у нас на сцене получится хороший диалог. Надеюсь, что через год-два снова вернусь в Софию и мы придумаем что-то новое и интересное для софийской публики, которая в хорошем смысле слова избалована выступлениями превосходных музыкантов", - дополнил народный артист РФ.

Фестиваль и гастроли

Репин поделился творческими планами. "Жизнь идет вперед, и у меня много планов. Основные связаны с моим фестивалем, которому уже исполнилось 10 лет. Я с нетерпением жду открытия 11-го Транссибирского арт-фестиваля, у нас будут концерты в Новосибирске, Красноярске, Москве и в других городах России. Надеюсь, что у нас получится провести и выездные концерты в Испании и других странах. К нам на фестиваль приедут очень интересные музыканты и коллективы. У нас состоится мировая премьера - композитор Кузьма Бодров пишет для нашего фестиваля скрипичный концерт, который впервые будет в марте в Новосибирске", - рассказал маэстро.

Музыкант сообщил, что готовит сольную программу для Италии, вместе с [прима-балериной Большого театра народной артисткой РФ] Светланой Захаровой планирует выступление в Японии, а в декабре примет участие в концерте памяти выдающегося дирижера Юрия Темирканова. "В декабре в Санкт-Петербурге состоится концерт памяти Юрия Темирканова, который от нас совсем недавно ушел. Он был одной из важнейших фигур в моей жизни, которую мне посчастливилось встретить на жизненном и музыкальном пути. Не только Россия, но музыканты по всему миру не могут смириться с тем, что его не стало. Фестиваль "Площадь искусств", один из крупнейших российских форумов классической музыки, будет посвящен его памяти. Лучшие музыканты приедут отдать дань памяти нашему великому маэстро", - рассказал Репин.