Новый фильм Миядзаки, встречи со звездами и конкурс косплея: чем удивит "Фандом Фест"

"ВКонтакте" впервые устраивает фестиваль для фанатов разных направлений современной культуры: найти развлечения для себя смогут геймеры, киноманы, поклонники k-pop, любители сериалов, комиксов и аниме. "Фандом Фест" продлится три дня, в его программе — более сотни активностей, среди них встречи с артистами, авторами и блогерами, мастер-классы от художников, выступления музыкальных групп из Южной Кореи, конкурсы косплея и танцевальные батлы, презентации новых шоу и фильмов. Рассказываем о том, что ждет гостей, подробнее.

Каждый из трех дней фестиваля носит кодовое название и посвящен тому или иному направлению: первый, "Будет смешно", — юмору и играм; второй, "Будет дэбак", — азиатской культуре; третий, "Будет на экранах", — кино и комиксам. Пространство Main Stage, где пройдет "Фандом Фест", разделят на несколько зон. Ключевые события и концерты пройдут на главной сцене, где ведущими выступят музыкант Сергей Хоббит, стример Владимир Братишкин, блогер Тема Вотерфорк и актер Дмитрий Чеботарев. Мастер-классы, лекции и кинопоказы можно будет посетить в "Фан-лектории", познакомиться и пообщаться со сценаристами, художниками и косплеерами — на "Аллее авторов".

В зоне "Игры" для любителей онлайн-турниров установили игровые автоматы. Тех, кто предпочитает настольные игры, будут ждать в зоне "Настолки". Обновить фанатский мерч, найти вещи для своей коллекции или комиксы можно на "Гик-маркете", а попробовать азиатскую уличную еду — на "Фуд-маркете". В зоне "Поп-проекты" гости смогут рассмотреть стенды, посвященные фандомам и киновселенным.

"Будет смешно", 10 ноября

Первыми на главной сцене выступят Федор Фомин с DJ-сетом и артисты Большого театра Анита Пудикова и Денис Медведев — они покажут перформанс по мотивам игры Atomic Heart. Ее персонажам они подарили свою пластику и внешность; после танцовщики ответят на вопросы зрителей. Музыкант Big Russian Boss и стример Владимир Братишкин померятся силами в матче Ultimate Mortal Kombat 3, затем Братишкин и Хоббит сыграют со зрителями в "Угадай мелодию". Также гости увидят несколько шоу в офлайн-формате: Олеся Иванченко и Дима Журавлев составят "Натальную карту" блогеру Аслану Шукаша, а стендап-комики Алексей Квашонкин, Александр Малой, Николай Андреев, Алексей Соловьев и Даниил Слободенюк проведут "Книжный клуб" — будут читать и обсуждать "Ведьмака". Стендаперы Евгений Чебатков и Расул Чабдаров выступят с шоу "История на ночь". Завершится вечер концертом Amirchik.

Также на главной сцене пройдет дефиле и конкурс косплея в тематике видеоигр. А еще презентация комиксов — "Фандом Фест: между двух измерений!" и "Настоящий герой".

"Фан-лекторий" в первый день фестиваля откроется мастер-классом по созданию комиксов от издательства Bubble. После можно будет понаблюдать за скетч-батлом между художниками Varasabi и Frantsev, посмотреть дораму "Покорение дворца Яньси" и побывать на премьере хоррора "Крик. Ночь перед Рождеством" (It's a Wonderful Knife), который выйдет в прокат 21 декабря. Встретить единомышленников гости "Фандом Феста" смогут благодаря активности "Соулмэтч: фандомные знакомства" и викторине "Игровые вселенные".

"Будет дэбак", 11 ноября

"Дэбак" — слово, знакомое фанатам азиатской поп-культуры, на корейском оно означает состояние удивления или восторга. Программа второго дня откроется выступлением симфонического оркестра Nella Musica Orchestra — музыканты сыграют мелодии из аниме и видеоигр. Актеры дубляжа Ислам Ганджаев и Егор Васильев проведут шоу-интерактив с озвучкой и побеседуют со зрителями. Также в течение дня пообщаются с залом косплееры Loli Samurai, Frau Haku, художник Мадибек Мусабеков и гости из Японии — художник Кимата Ясунори и косплеер Fran. Группа Akatsuki Drums устроит шоу японских барабанов.

Книгу "Небесная собака. Спасение души несчастного" представят автор Лин Няннян и художник-иллюстратор Raccun. Кроме того, зрители смогут побывать на презентации вебтуна (цифрового комикса, предназначенного для чтения на смартфонах) "Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 1" и познакомиться со спецпроектом от издательств "Комильфо" и "Черным-бело".

Десять команд будут бороться за победу в танцевальном батле K-pop Cover Dance Champ. Косплееры вновь устроят дефиле и поучаствуют в конкурсе лучших образов в азиатской тематике. После этого Сергей Хоббит и Тема Вотерфорк сыграют со зрителями в "Угадай аниме". В финале вечера на главной сцене выступит XEED — k-pop группа из Южной Кореи.

В "Фан-лектории" утро начнется с поединка Dungeons & Dragons, где можно будет посостязаться с мастерами настольных игр. Художники Мадибек Мусабеков и Yukio Takeru проведут мастер-классы, а Егор EkaGOR и Евгений Борняков поучаствуют в скетч-батле. Проверить свои знания гости фестиваля смогут на фандом-квизе "Современная Азия", а уровень любви к k-pop — во время записи первого офлайн-выпуска подкаста t’s All*K от медиа theGirl. Также в этой зоне состоится премьера фильма-концерта южнокорейской группы Astro (в российский прокат картина выйдет 1 января 2024 года).

"Будет на экранах", 12 ноября

Утром на главной сцене вновь выступит симфонический оркестр Nella Musica Orchestra — гости услышат саундтреки из популярных фильмов. Художница KoDa расскажет о своих комиксах про драконов, а главный редактор издательства Bubble Роман Котков поделится планами создания новых историй и персонажей. Студия "Саберфайтинг Арт" покажет перформанс-сражение на световых мечах.

В течение дня гости "Фандом Феста" познакомятся с несколькими кинопремьерами. Актриса Юлия Снигирь расскажет о новой экранизации романа "Мастер и Маргарита" и покажет несколько сцен из фильма (его выход в прокат запланирован на январь 2024 года). Режиссер Олег Трофим, актеры Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Матвей Лыков и Андрей Трушин представят картину "Майор Гром. Игра", а Марк Эдельштейн, Дарья Верещагина и Софа Цибирева — ленту "Сто лет тому вперед", снятую по мотивам произведений Кира Булычева. Со своими новыми проектами познакомит студия "Союзмультфильм". Также зрители смогут пообщаться со съемочной командой фантастического фильма "Самая большая луна", пообщаться с создателями комедии "Кибердеревня" и с актерами сериала "Плакса" — Никой Жуковой и Григорием Дудником. Среди других гостей — актеры Святослав Рогожан и Владимир Гарцунов из сериала "Трудные подростки" и иллюстратор Хельга Воджик, работавшая с Marvel и DC. Завершится фестиваль выступлением южнокорейского рок-бэнда W24.

В "Фан-лектории" в третий день гости вновь смогут поиграть в Dungeons & Dragons и завести знакомства в "Соулмэтчах". Художница KoDa научит рисовать драконов, также мастер-класс проведет Хельга Воджик. После со зрителями пообщается режиссер и сценарист Алексей Попогребский, а также директор телеканала "2х2" Денис Всесвятский, который представит мультсериал "Внутренняя мимперия".

Среди других интересных событий третьего дня — презентация нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица". Выход картины в российский прокат запланирован на 7 декабря, но гости "Фандом Феста" смогут посмотреть некоторые сцены из нее, не дожидаясь премьеры. Затем в "Фан-лектории" соберутся фанаты и участники косплей-клубов по вселенной "Звездных войн". Завершится программа премьерным показом китайской танцевальной комедии "Шаг к мечте. Раз и навсегда", которая выйдет в кинотеатрах 16 ноября.