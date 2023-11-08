Путин поздравил коллектив Школы-студии при ГААНТ с 80-летием училища

Президент отметил, что коллектив с уважением относится к традициям и творческим заветам Игоря Моисеева, вносит весомый вклад в развитие отечественного хореографического искусства и художественного образования

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева (ГААНТ) с 80-летием школы. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 80-летием легендарной Школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Старейшая в стране профессиональная школа народного танца была создана выдающимся хореографом и педагогом Игорем Александровичем Моисеевым на его уникальных методиках и подходах. И все эти годы она служит большому, важному делу - воспитанию молодых дарований, сбережению и популяризации танцевального фольклора разных народов планеты", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что коллектив училища с огромным уважением относится к традициям и творческим заветам Моисеева, вносит весомый вклад в развитие отечественного хореографического искусства и художественного образования, щедро дарит публике свой талант, вдохновение и мастерство. "Желаю вам всего самого доброго", - заключил президент.

ГААНТ создан в 1937 году артистом балета и хореографом Игорем Моисеевым (1906-2007), его творческое наследие составляет основу репертуара ансамбля. Является первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира. Первым открывал своими гастролями культурные связи СССР, а потом России со странами всех континентов земного шара.