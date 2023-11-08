Путин призвал ускорить работу по реставрации объектов культурного наследия

Президент также указал на необходимость проверить, как на практике будет работать проект по льготным кредитам для тех, кто занимается восстановлением памятников

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым ускорить работу по реставрации объектов культурного наследия страны. Глава государства также указал на необходимость проверить, как на практике будет работать проект по льготным кредитам для тех, кто занимается восстановлением памятников.

"У нас 154 тыс. памятников культурного наследия федерального и регионального значения, 16% из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Этот процесс у нас явно затянулся, особенно с передачей в хозяйственный оборот [памятников]", - сказал Путин на совещании с членами правительства. Президент потребовал от министра культуры Ольги Любимовой представить доклад, как идет работа по этому вопросу. "Надо поактивнее, конечно, здесь работать", - указал глава государства.

Он также заинтересовался планами министерства культуры по использованию механизма льготных кредитов на восстановление объектов культурного наследия. Любимова доложила, что "прорабатывается 4% с возможностью компенсации банкам". "Нужно посмотреть, как это пойдет в регионах, потому что в Москве, понятно, вложения достаточно быстро окупаются, а как в регионах пойдет - надо посмотреть", - отметил Путин. "По ходу дела, реализации этого плана, этого проекта через полгодика доложите, что там происходит, чтобы, если что, внести какие-то коррективы, чтобы к концу года была динамика заметная и положительная", - поручил президент РФ.