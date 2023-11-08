Любимова: единый реестр объектов культурного наследия дополнят до конца 2025 года

Глава Минкультуры отметила, что в реестре уже учтено почти 154 тыс. памятников

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дополнение единого государственного реестра объектов культурного наследия с учетом памятников новых регионов завершится в конце 2025 года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"Сейчас в реестре объектов культурного наследия учтено почти 154 тыс. памятников. А совместно с новыми регионами организована работа по дополнению единого реестра. Ее завершение запланировано на конец 2025 года", - сказала она на совещании с членами правительства.

Глава министерства отметила, что ведомство ежегодно проводит работу по сохранению более 300 объектов культурного наследия. "Уделяем особое внимание работе с историческими поселениями. В России их 46 федерального значения, 112 регионального. В таких населенных пунктах действует принцип сохранения для развития", - подчеркнула она.

Помимо этого, министерство совместно с акционерным обществом ДОМ.РФ прорабатывает возможность вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия с низкой инвестиционной привлекательностью.

"Для участия в пилотном проекте уже определены первые пять регионов. Это Забайкальский край, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области", - добавила Любимова.