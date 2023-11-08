Делегация Буркина-Фасо ознакомилась с выставкой "Россия" на ВДНХ

Член правительственной делегации Жан-Батист Паркуда отметил, что экспозиция на ВДНХ позволяет увидеть все разнообразие России

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Делегация представителей правительства Буркина-Фасо посетила Международную выставку-форум "Россия", которая стартовала на площадке ВДНХ 4 ноября, сообщили в пресс-службе форума.

"Выставка впечатляет, она очень технологична. Россия - огромная страна, ее очень трудно объехать полностью и увидеть своими глазами. Но экспозиция на ВДНХ позволяет увидеть все разнообразие России, познакомиться с культурой ее народов", - сообщил член правительственной делегации Буркина-Фасо Жан-Батист Паркуда.

Гости из Буркина-Фасо ознакомились со стендами российских регионов, которые размещены в Павильоне № 75. Посетителям представлены экспозиции регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций и общественных объединений, отмечают организаторы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.