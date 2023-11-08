В Москве прошла премьера сказочного комедийного детектива "Волшебный участок"

Режиссером-постановщиком сериала стал Степан Гордеев

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko представил сказочный комедийный сериал "Волшебный участок" в киноцентре "Синема парк Мосфильм". Прототипом здания полицейского участка, где работают главные герои, стало здание информационного агентства ТАСС, а источником вдохновения для создателей сериала послужили советские комедии.

В "Волшебном участке" рассказана история бывшего полицейского, который узнает о смертельной болезни своей сестры. Девушка не хочет, чтобы после смерти ее дочку отдали в детский дом, поэтому просит брата стать опекуном для восьмилетней девочки. Главный герой, роль которого исполнил Николай Наумов, делает все, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок, где борется со сказочными преступниками, в числе которых Змей Горыныч, Баба-яга и другие. И если проблем с поимкой злодеев у героя не возникает, то попытки стать хорошим опекуном становятся настоящим испытанием.

Режиссером-постановщиком сериала стал Степан Гордеев, ранее работавший над детективным триллером "Перевал Дятлова". При этом сам Гордеев отметил, что "Волшебный участок" стал его первым крупным режиссерским проектом. "Первое, что я говорил всем актерам, которые приходили на кастинг, этот проект - полная противоположность тому, как обычно принято снимать у нас сказки, - сказал режиссер в беседе с ТАСС. - Мы отличаемся тем, что у нас иной подход. Основное у нас - это юмор, ирония, чуть более взрослое переосмысление того, как сказочные персонажи жили бы в наше время. Сказочные персонажи сталкиваются с теми проблемами, которые есть в жизни у нас, и все это умножено на иронию".

В сериале задействован внушительный актерский состав: Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский, Ида Галич, Павел Деревянко, Мария Ахметзянова, Лев Зулькарнаев, Ольга Медынич, Никита Кологривый, Сергей Чихачев, Ева Смирнова и другие. По словам Гордеева, всех актеров было непросто собрать в одном месте и в одно время. "Но повезло, что многим артистам просто понравился наш сценарий, поэтому они захотели у нас сниматься", - сказал он.

Гордеев отметил, что "Волшебный участок" глубже развивает историю сказочных героев в современном мире. "Допустим, Баба-яга попала в современный мир и у нее есть какая-то способность. Мы смотрим дальше - допустим, она занимается мошенничеством, а значит, есть люди, которые могли бы отправить ее за это под домашний арест. Как бы она действовала в таком случае?" - добавил собеседник агентства.

Волшебный участок на Тверском бульваре

Одним из главных персонажей сериала режиссер назвал сам полицейский участок. Его прототипом стала московская штаб-квартира информационного агентства ТАСС - здание с окнами-экранами, расположенное на Тверском бульваре, можно увидеть на постере, в трейлере и уже в первой серии, которая выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 9 ноября. Фирменные четыре буквы ТАСС на фасаде здания в сериале при помощи компьютерной графики поменяли на ОБСП - по сюжету здесь располагается Отдел по борьбе со сказочными преступлениями.

"Когда мы готовились к съемкам, ездили с оператором по центру города и искали здание, которое было бы на виду, но при этом люди бы не сильно обращали на него внимание. Плюс у здания ТАСС необычная архитектура, в которой смешаны и советский брутализм, и модернизм. Здание необычное и идеально подходит нам, потому что оно находится в центре, при этом все к нему привыкли. Именно поэтому там тайно находится наш участок", - сказал режиссер.

Он также отметил, что отдельно был построен павильон для съемок внутри участка, поскольку создатели не хотели отвлекать сотрудников ТАСС от работы. "Поэтому мы полностью воссоздали здание внутри. Наша художник Жанна Пахомова полностью изучила здание ТАСС, измерила высоту окон, стен. Более того, у нас летали дроны вокруг здания, даже залетали внутрь и сняли очень хорошие кадры", - поделился режиссер.

Гордеев добавил, что при создании "Волшебного участка" съемочная группа вдохновлялась комедиями Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. "Даже титры, которые мы делали для нашего сериала, вдохновлены титрами фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Наш оператор Роберт [Саруханян] изучал, как Рязанов в фильме "Ирония судьбы" снимал самый обычный кадр с Москвой так, чтобы он выглядел интересно, какие тогда были ракурсы, какая была оптика. Мы очень сильно подошли к советской классике и черпали оттуда вдохновение на то, как надо снимать такую фантастику", - заключил режиссер.

Автором сценария и шоураннером проекта выступил Александр Носков, известный по сериалу "Капельник". "Я надеюсь, что этот сериал поможет немного расслабиться и посмеяться, отпустить действительность и оказаться в сказке, где добро всегда побеждает зло", - сказал он, представляя проект.