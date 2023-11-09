В Петербурге выступит молодежный оркестр #Всеони

Все музыканты коллектива играют на национальных инструментах разных народов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Большой зал Филармонии имени Дмитрия Шостаковича будет предоставлен Всероссийскому молодежному оркестру #Всеони, собравшему в академический коллектив музыкантов, играющих на национальных инструментах разных народов. Он создан "Петербург-концертом" при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Наша программа построена на двух китах - это академизм и фольклор, поскольку все инструменты оркестра имеют отношение к нашим корням", - рассказал на пресс-конференции перед концертом художественный руководитель коллектива петербургский дирижер Андрей Долгов.

Генеральный продюсер проекта #Всеони Инга Кутянская, организационно осуществившая эту идею, исходила из того, что Россия - одна из немногих стран, где музыканты, играющие на национальных инструментах, имеют возможность получить на родине высшее образование. И проект, запущенный в прошлом году, стал для них площадкой для общения и для проявления их таланта.

В составе оркестра 85 молодых музыкантов из 28 регионов России, а также из Монголии, Абхазии и Белорусии. В их программе - оригинальные трактовки произведений Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Белы Бартока и современных композиторов.

Единственный в мире солист, играющий на контрабасе-балалайке, Михаил Дзюдзе представит на вечере новый концерт "Ловушка-2020" Владимира Кошелева. Исполнительница на цимбалах Вероника Прадед представит шлягер белорусской музыки, самое играемое сочинение для цимбал с оркестром - "Концертино" Владимира Курьяна. Студент Монгольской консерватории Энх-Амгалан Бямбажав выступит солистом в Концерте для морин хуура с оркестром одного из ведущих монгольских композиторов Шатара Улзийбаяра.

А москвич Алексей Чернаков предложил оркестру сочинение с названием "Глас народный", подразумевая прежде всего нестандартный инструментальный состав коллектива. Это произведение и по теме, и по смыслу очень соответствует своеобразию оркестра #Всеони. Соединив инструменты разных народов, он воплотил в музыке идею народного единства.