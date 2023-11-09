В РНБ откроется выставка об истории эпидемий XVIII-XXI веков в России и в мире

В частности, среди экспонатов представят трактат по хирургии французского врача Ги де Шолиака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет выставку из своих фондов об истории и уроках эпидемий, потрясавших мир на протяжении многих столетий. Экспозиция станет частью конференции и круглого стола в рамках российско-белорусского сотрудничества, сообщили в пресс-службе РНБ.

"Выставка представит издания XVIII-XXI веков из фондов РНБ, рассказывающие об истории эпидемий, начиная от Афинской чумы (430 год до н. э.), и заканчивая пандемией коронавируса, которая стала самым серьезным вызовом для человечества в XXI веке. В основу структурной композиции выставки положено произведение Джованни Боккаччо "Декамерон", все действия которого происходили во Флоренции во время эпидемии чумы 1348 года", - рассказали в пресс-службе.

Среди экспонатов - "Церковная история" византийского ученого Евагрия Схоластика с описанием Юстиниановой чумы, изданная в 1898 году в Лондоне, трактат по хирургии французского врача Ги де Шолиака (1890), хроники эпидемий европейских городов второй половины XIX столетия.

Один из разделов расскажет об эпидемиях в России. Посетители познакомятся с описаниями чумы во время царствования Алексея Михайловича, моровой язвы, бушевавшей в Москве в 1770-1772 годах, с историей "холерных бунтов" 1830-1832 годов. Здесь будет представлена репродукция Жалованной грамоты Екатерины II, выданной семилетнему отроку Александру, у которого была взята проба оспы для привития императрице. Заключительная часть познакомит с научно-популярной литературой XXI века и новейшими исследованиями вирусов, а также с изданиями предоставленными участниками конференции.

Встреча организована Российской национальной библиотекой, Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика Ивана Павлова, Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Гомельским государственным медицинским университетом, Новгородским университетом имени Ярослава Мудрого.

Выставка будет открыта до 17 декабря.