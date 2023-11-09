В Петербурге хореографический ансамбль "Березка" даст юбилейный концерт

Программа мероприятия была составлена из номеров в хореографии Надежды Надеждиной и Миры Кольцовой, отметила главный балетмейстер Ирина Цуканова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Государственный академический ансамбль "Березка" имени Надежды Надеждиной даст в Петербурге праздничный концерт, посвященный 75-летию коллектива. Москвичи выступят в Большом концертном зале "Октябрьский", где в марте 1976 года прошел их ленинградский дебют.

"Мы приезжаем в Питер полным составом, будем выступать под живую музыку нашего оркестра народных инструментов. Очень любим петербургских зрителей, и мне кажется, они тоже любят "Березку", - сказала ТАСС главный балетмейстер ансамбля Ирина Цуканова.

Узнав, что билеты на концерт "Березки" были раскуплены за месяц до гастролей, она заметила, что так случается в каждый приезд ансамбля.

"Мы бережем свое наследие, свои традиции и составили программу из номеров в хореографии Надежды Надеждиной и Миры Кольцовой", - рассказала Цуканова.

Говоря о предстоящих выступлениях, она назвала главным событием года юбилейный концерт 25 декабря на сцене Большого театра, где в конце 1940-х самодеятельный танцевальный ансамбль, исполнивший хоровод "Березка", стал главным открытием проходившего в Москве всесоюзного смотра народных талантов. Этот хоровод откроет и петербургскую программу москвичей.