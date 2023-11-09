9 ноября, 00:29

Картину Пикассо "Женщина с часами" продали на торгах за $139,36 млн

На холсте изображена возлюбленная Пикассо Мария-Тереза Вальтер с наручными часами

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Картина  Пабло Пикассо "Женщина с часами" была продана на аукционе за $139,364 млн. Об этом говорится на сайте аукционного дома Sotheby's.

По данным Sotheby's, на холсте изображена возлюбленная Пикассо Мария-Тереза Вальтер с наручными часами. Исследователь работ Пикассо Лидия Гасман предполагала, что часы имели для художника особое значение, а их образ связан с "любовью, разъедаемой временем".

В 1966 году "Женщину с часами" приобрела у Пикассо Галерея Бейелер в Базеле. В 1968 году картина перешла в коллекцию Pace Gallery в Нью-Йорке.

В ноябре 1968 года полотно приобрела известный американский коллекционер Эмили Фишер Ландау. Более полувека картина висела над каминной полкой в ее квартире в Нью-Йорке. В марте 2023 года Ландау умерла на 103-м году жизни. Право на продажу части ее коллекции - около 120 работ стоимостью порядка $400 млн - получил аукционный дом Sotheby’s. 

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