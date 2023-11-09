Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения

Президент отметил всенародную любовь к творчеству композитора

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с днем рождения, отметив всенародную любовь к творчеству композитора.

"Ваше вдохновенное творчество пользуется поистине всенародной любовью, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал Пахмутовой доброго здоровья и бодрости духа.

О композиторе

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). В пять лет она сочинила свою первую пьесу для фортепиано. В 1936 году поступила в музыкальную школу в Сталинграде. В 1942-1943 годах находилась с матерью в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне Республика Казахстан). В этот период она написала свои первые песни. Выступала перед ранеными в госпиталях.

Александра Пахмутова - автор музыки 400 песен. Они входили в репертуар Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Александра Градского, Льва Лещенко, Софии Ротару и других исполнителей. Музыка Пахмутовой звучит в нескольких десятках художественных и документальных фильмов.