9 ноября, 15:54

Российские писатели расскажут студентам в Индии о русской литературе

Речь идет о писателях из Мурманска, Липецка и Челябинска

МУРМАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Писатели из Мурманска, Липецка и Челябинска отправились в Индию, чтобы встретиться с местными преподавателями, их студентами и школьниками, изучающими русский язык и культуру. Встречи пройдут в рамках международного проекта "Книжная полка русской литературы", сообщил ТАСС один из инициаторов проекта, председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

"Российские писатели из Мурманска, Липецка и Челябинска в Индии примут участие в проекте "Книжная полка русской литературы". Он проходит уже третий раз, но в этом году впервые состоится в культурной столице Индии - Калькутте. В течение двух недель запланированы встречи с преподавателями, студентами и школьниками, изучающими русский язык и литературу, писатели также посетят знаковые места Индии", - сказал Виноградов.

Он добавил, что российские писатели подарят учебным заведениям книги русских авторов, в том числе современных, и расскажут о культурных проектах России. "Мы хотим наладить связи между современными российскими писателями и преподавателями, студентами и школьниками Индии, интересующимися русской культурой. И наши идеи уже показали востребованность и большой интерес с индийской стороны, поскольку в этой стране ощущается нехватка информации о современном литературном процессе в России, сегодняшних прозаиках и поэтах, мало новых книг на русском языке", - отметил Виноградов.

Он выразил уверенность, что продолжением проекта "Книжная полка русской литературы" могут стать контакты не только литераторов, но и преподавателей, деятелей театра и кино, а также их совместные работы и творческие инициативы.

Проект "Книжная полка русской литературы" проводится Союзом писателей России при поддержке посольства России в Индии. Организатором выступлений стала руководитель проектного офиса Совета молодых литераторов Союза писателей России Татьяна Филиппова. В состав российской делегации вошли председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов (Мурманск), организатор Всероссийской литературной премии имени Александра Левитова и литературного фестиваля "Левитовфест" Анна Харланова (Липецк), а также профессор Челябинского государственного института культуры, организатор Всероссийской литературной конференции Нина Ягодинцева (Челябинск). 

Теги:
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