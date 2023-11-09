Музыканты из Южной Кореи и Узбекистана поучаствуют в конкурсе альтистов Viola Masters

Юрий Башмет рассказал, что с 8 по 16 ноября в соревновании примут участие 19 человек из нескольких стран

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Музыканты из Южной Кореи, Китая, Узбекистана, России и других стран примут участие в Международном конкурсе альтистов под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

IX Международный конкурс альтистов под руководством Башмета Viola Masters проходит в Москве с 8 по 16 ноября.

"Заявок было больше, участников меньше, чем заявок, кто-то просто не успел подготовиться. Будет 19 человек, в том числе из Южной Кореи, Китая и Узбекистана", - сказал маэстро журналистам.

По его мнению, главное - заявить о себе на конкурсе.

"Конечно, нужна база, качество. <…> Безусловно, нужно играть чисто и ритмично. Первая основа - это владение инструментом, а потом уже стиль. Нужно уметь и паузами владеть", - отметил он. Как считает Башмет, очень важно, что при подготовке к конкурсу каждый участник повышает свое мастерство, о нем узнают публика и пресса. Маэстро также отметил, что один из лауреатов смотра уже много лет работает в театре "Ла Скала".

Башмет также рассказал, что много лет назад народный артист СССР Мстислав Ростропович предложил ему проводить смотр раз в три года. "А потом, по разным причинам, то раз в четыре года, то в пять", - вспомнил он.

Как ранее рассказали организаторы, призовой фонд составит около 2 млн рублей. Конкурсные туры пройдут в "Башмет-центре" и в здании издательства "Известия", а торжественный гала-концерт закрытия и церемония награждения лауреатов пройдут 16 ноября на сцене "Филармонии-2".

Жюри

В состав жюри конкурса вошли народный артист РФ композитор Александр Чайковский, доцент Белорусской государственной академии музыки Лучия Ластовка, доцент Ташкентской государственной консерватории Дмитрий Овчинников, доцент Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Нурлан Сагимбаев, заслуженный артист РФ Роман Балашов, народный артист РФ Александр Бондурянский и композитор Валерий Воронов (Германия).

О конкурсе

Единственный конкурс альтистов в России - Viola Masters - был учрежден Башметом в 1993 году с целью развития традиций отечественной музыкальной культуры и исполнительского искусства, а также поддержки и поощрения молодых одаренных альтистов из разных стран. Предыдущий смотр прошел в 2018 году и был приурочен к 65-летию маэстро. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ.