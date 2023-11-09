На форуме "ИТ-диалог - 2023" открыли фотовыставку "Цифровой Петербург. Эмоции в ИТ"

Главными героями фотоснимков стали сотрудники ведущих IT-компаний и телеком-операторов Петербурга, студенты и сотрудники отраслевых вузов, работники промышленных предприятий, которые связаны с цифровыми технологиями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка "Цифровой Петербург. Эмоции в ИТ" открылась на форуме "ИТ-диалог - 2023". В рамках форума выставляется всего 45 фотоснимков, передает корреспондент ТАСС.

"Представляю сегодня открытие нашей выставки. Мы хотели продемонстрировать, что работа в IT - это не только цифры, провода, компьютеры и антенны, но и неожиданные ситуации, красивые и интересные места, а главное - необычные и увлеченные люди. Наш фотограф Александр Петросян замечательным образом смог поймать эмоции петербургского ИТ. На этих фотографиях изображены замечательные сотрудники, люди, которые горят энергией Петербурга, своей профессией, стараются сделать наш мир лучше. Спасибо за творческий подход и те моменты, которые художник сумел поймать в свой объектив", - сказал вице-губернатор Станислав Казарин.

Главными героями фотоснимков стали сотрудники ведущих IT-компаний и телеком-операторов Петербурга, студенты и сотрудники отраслевых вузов, работники промышленных предприятий, которые связаны с цифровыми технологиями.

"Альберт Эйнштейн сказал, что "человеческая сущность должна преобладать над технологией". Мне интересно было показать, как это соотносится. С одной стороны, невероятные технологии, которые приближают будущее. С другой стороны, люди, которые в своей основе остаются теми же людьми. На стыке этих ипостасей и прошла вся съемка. Работа над этим проектом длилась 1,5 месяца. Мне в работе помогал мой коллега - фотограф и советник директора СПб ГУП "СПб ИАЦ" Сергей Поляков, который также участвует в выставке. Сама работа предполагала творческую импровизацию и больше творческой свободы, чем в тех случаях, когда есть какое-то четкое задание", - рассказал ТАСС петербургский фотограф Александр Петросян.

Стенды с фотографиями будут размещены в холле форума "ИТ-диалог - 2023" в течение двух дней, после чего цифровую версию выставки увидят посетители форума "Россия" на ВДНХ.