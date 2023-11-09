9 ноября, 17:02

Музеи Московского Кремля в 2024 году намерены открыть выставку в Китае

По данным пресс-службы Минкультуры РФ, также готовятся крупные проекты в регионах России

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля запланировали на 2024 год 10 новых выставочных проектов, в том числе выставку в Национальном музее Китая в Пекине. Презентация выставочных планов музея прошла в Минкультуры России, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"После долгого перерыва откроется выставка и за пределами Российской Федерации. Проект "Русское застолье. От царского пира до правительственного приема" расскажет китайским зрителям о церемониальных приемах русских государей и продемонстрирует посольский стол - торжественные обеды, проходившие в Грановитой палате", - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, крупные проекты готовятся в регионах России. В частности, это выставка "Золото. Власть и роскошь" в Хабаровском крае. Музей представит более 200 предметов из золота: украшения, церемониальные предметы, монеты. В Музее истории Дальнего Востока откроется проект "Мир Фаберже". Экспозицию посвятили творчеству великого российского ювелира и его современников.

Кроме того, совместно с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником музей откроет выставку "Русский феникс. Суздальская земля" к 1 000-летию города. Посетители увидят скандинавские и русские украшения, варяжское и романское оружие, произведения, создаваемые под влиянием Священной Римской и Византийской империи.

В ноябре в самих стенах Кремля музей планирует запустить проект "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи". Также готовится выставка "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века". В Парадном вестибюле Оружейной палаты в мае откроется выставка "Во что играли наши предки", посвященная настольным играм. 

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