9 ноября, 16:56

В Петербурге впервые представили уникальное издание Блока с автографом

Выставка в музее-квартире писателя продлится до 22 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Выставку, посвященную первой публикации драмы "Роза и крест" в альманахе "Сирин" открыли в рамках проекта "История одной книги" в музее-квартире Александра Блока в Санкт-Петербурге. Как рассказала корреспонденту ТАСС куратор выставки, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея Ирина Аполлонова, посетители смогут впервые увидеть оригинальное издание 1913 года с личным автографом Александра Блока.

"История одной книги - многолетний выставочный проект, который призван продемонстрировать гостям нашего музея уникальные издания с автографами Блока или его современников. Ведь обычно они видят только корешки книг, которые аккуратными рядами в наших книжных шкафах стоят, и лишь один раз в месяц избранная книга экспонируется в открытом виде. Сегодня это подлинник 1913 года, который имеет исключительную ценность и выставляется впервые", - рассказала куратор.

По ее словам, подобный раритет из соображений сохранности нельзя экспонировать длительное время, а потому выставка продолжит свою работу лишь до 22 декабря. Перед посетителями предстанет не только сам оттиск "Розы и креста" с дарственной надписью Александра Блока актрисе А.Г. Ларош, но и изготовленная художником Н.Н. Купреяновым рукописная книга "Роза и крест. Драма в четырех действиях Александра Блока". Как отметила Аполлонова, все желающие смогут увидеть не только автограф автора, но и благодаря мультимедийному оборудованию смогут познакомиться с содержанием книги.

"Задумка в числе прочего в том, что в итоге все выставляемые книги будут оцифрованы, в результате чего сформулируется электронная библиотека редких изданий. Так, на данной выставке рядом с оригиналом есть планшет, благодаря которому посетители смогут эту книгу пролистать от начала и до конца", - подчеркнула она.

Музей-квартира Блока на улице Декабристов (бывшей Офицерской) действует с 1980 года. Он разместился в доме, где с 1911 года жила мать поэта - Александра Кублицкая-Пиоттух, а с 1912 по 1921 год проживал Блок с супругой Любовью Менделеевой. В этом же доме поэт умер в августе 1921 года. Музей устроен в квартире №23, куда Блок с женой переехали из более просторной №21 в феврале 1920 года из-за политики "уплотнения барских квартир", проводившейся большевиками. 

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