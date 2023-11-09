9 ноября, 18:38

В Петербурге состоялся премьерный показ фильма "Легенда о самбо"

Кинокартина выйдет в широкий прокат 16 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Премьерный показ спортивной драмы "Легенда о самбо", рассказывающий о создании знаменитой борьбы, состоялся в кинотеатре "Аврора" в Санкт-Петербурге. Путь до экрана занял у фильма долгих шесть лет, а консультантами на съемках сцен борьбы выступили профессиональные самбисты, сообщил ТАСС режиссер кинокартины Андрей Богатырев.

"Этот фильм очень долго шел к своему воплощению на экране - целых шесть лет. Съемкам предшествовала очень серьезная подготовка - прежде чем снимать художественный полнометражный фильм "Легенда о самбо" мы сняли документальный фильм "Путь к победе", который тоже выйдет непосредственно в день проката. Консультантами на съемках спортивных сцен выступили профессиональный самбисты", - сказал режиссер.

Кинокартина выйдет в широкий прокат 16 ноября - в день 85-летия самбо. Фильм расскажет историю зарождения борьбы через противостояние ее великих "отцов" - Виктора Спиридонова и Василия Ощепкова, а также их ученика Анатолия Харлампиева, от имени которого ведется повествование. Главные роли исполнили Дмитрий Павленко, Вольфганг Черни, Антон Вохмин, Алексей Шевченков и Ольга Сташкевич. А еще специально для кинокартины музыкантом и композитором Александром Скляром была написана песня "Учитель".

"Фильм подойдет и для семейного просмотра, и для молодежной аудитории. Собственно, снимали его тоже молодые - и мы делали это так, чтобы нам самим нравилось. Это такой советский комикс в стиле конструктивизма, рассказывающий о создании самбо, и самое главное о людях, которые стояли у его истоков, об их судьбах в такое нелегкое время как 1920-30-е годы. Это большое кино для большой страны - мы снимали его именно так", - подчеркнул Богатырев.

Фильм сняли при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

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