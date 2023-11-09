В Чувашии дизайнеры представили работы на выставке-конкурсе "ШупашкАРТ"

Победителей творческого состязания назовут в декабре

ЧЕБОКСАРЫ, 9 ноября. /ТАСС/. Международная выставка-конкурс "ШупашкАРТ" с включением ретроспективной части открылась в Центре современного искусства в Чувашии. В экспозицию вошли работы начинающих и опытных дизайнеров, архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства, сообщил ТАСС член Союза дизайнеров России, один из кураторов проекта Андрей Поляков.

"Мы организуем масштабную выставку дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства "ШупашкАРТ". Собираем разные направления в дизайне и показываем жителям нашего города [Чебоксары], чтобы они примерно понимали уровень дизайна в других городах, уровень образования, потому что принимает участие очень много студентов из других городов и есть возможность сравнить, что делают здесь, в Чебоксарах, и что делают в других городах", - пояснил Поляков.

По его словам, в оргкомитет продолжают поступать работы из различных стран и регионов России. "Это выставка-конкурс. У нас еще проходит конкурсный отбор, мы потом проводим награждение", - отметил Поляков, добавив, что имена лучших авторов назовут в декабре.

На церемонии открытия он сообщил, что экспозицию постарались сделать отчасти ретроспективной, так как здесь представлены работы не только опытных мастеров, но и молодых дизайнеров. "На выставке есть образцы гобеленов, которые выпускались на нашем Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате, [которого] к сожалению, нет уже. Эти гобелены, к счастью, сохранились", - подчеркнул на открытии экспозиции руководитель Союза дизайнеров Чувашии Александр Астраханцев.

В ноябре на сайте Чувашского государственного художественного музея сообщалось, что на выставке представят работы дизайнеров, предметы интерьера и декоративно-прикладного искусства из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Германии, Канады и Дании.