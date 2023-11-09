9 ноября, 18:25

Во Владивостоке в 2024 году планируют провести фестиваль бразильского кино

Как отметил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес, такие фестивали являются демонстрацией дружбы между странами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. Организаторы планируют провести фестиваль бразильского кино в 2024 году во Владивостоке, сообщил ТАСС посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

"Это первый наш показ фестиваля в Нижнем Новгороде, таким образом мы хотим децентрализовать фестиваль и перенести его из Москвы и Санкт-Петербурга в [другие] города России. Конечно, важно проводить фестиваль в Москве и Санкт-Петербурге, но также важно провести его здесь, в Нижнем Новгороде. В следующем году мы хотим расширить наш фестиваль и привезти его во Владивосток", - сказал посол.

Он отметил, что такие фестивали - это демонстрация дружбы между странами. "Я считаю, что через культуру мы сближаемся все больше и больше. И Россия, которая отличается известной своей кинематографической историей, может сегодня узнать бразильский кинематограф", - добавил Родриго де Лима Баэна Соарес.

9 ноября фестиваль начался в Нижнем Новгороде. Зрители увидят восемь современных фильмов в различных жанрах: драма, биография, комедия, документальное кино. Через картины организаторы постарались показать все краски и энергию Бразилии. Среди кинокартин фильмы "Отпусти!", "Разная правда", "Пишингинья - влюбленный в музыку" и другие. 

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РоссияПриморский край
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