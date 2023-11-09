В Москве состоялась премьера нового сериала Жоры Крыжовникова о молодежных группировках

Картина "Слово пацана. Кровь на асфальте" получила три награды на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьера восьмисерийной драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоялась в московском киноцентре "Октябрь". Первые серии проекта уже доступны в онлайн-кинотеатрах Wink и Start, а весной 2024 года сериал также выйдет на телеканале НТВ.

Режиссером сериала выступил Жора Крыжовников ("Звоните ДиКаприо!", "Лед-2"). Проект рассказывает о том, как перестройка уже шагнула на улицы больших и малых городов. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Среди всеобщей нищеты - понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. По сюжету главный герой, 14-летний мальчик из интеллигентной семьи Андрей, регулярно сталкивается с давлением уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с пацанами. Один из них - ровесник Марат - по стечению обстоятельств становится проводником Андрея в мир улиц и пацанских группировок.

"Слово пацана. Кровь на асфальте" - это история нашей страны. Это то, что мы в свое время пережили в 1990-е годы, когда молодым людям, к сожалению, нечем было особо заняться, и им приходилось выживать всеми возможными способами, - сказал журналистам на премьере продюсер проекта, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. - Это большая работа режиссера, который уже приучил нас к тому, что он делает большие хиты, - Жоры Крыжовникова".

Ранее "Слово пацана. Кровь на асфальте" получил три награды на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Иван Янковский и Анастасия Красовская, исполнившие главные роли в проекте, заняли второе место в номинации "Герои "Нового сезона", а сериал стал самым ожидаемым на фестивале. В новом проекте также снялись Леон Кемстач, Рузиль Минекаев и Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый, Сергей Бурунов, Юлия Александрова и другие артисты.

Честный рассказ об эпохе

Создатели сериала отмечают, что "Слово пацана" - это честный рассказ об одном из наиболее тяжелых периодов в истории страны без попытки его романтизировать. Крыжовников, по мнению Вайнштейна, сделал народное и понятное кино. "Здесь нет никакой фальши. И это не романтизация, эта работа очень честная, без сантиментов. Здесь ничего не приукрашено и все на острие ножа. Это натянутая струна, которая вот-вот порвется. И ты понимаешь, что у этих ребят нет будущего. Невозможно романтизировать время, в котором ты не хочешь жить ни при каких обстоятельствах", - сказал продюсер.

Режиссер, в свою очередь, в беседе с журналистами отметил, что одна из задач проекта - эмоционально взволновать зрителя. "Наверное, чтобы развлечься, посмеяться и отдохнуть, наш фильм не лучший выбор. А вот посопереживать, посочувствовать, понять, как было, вспомнить, кому больше 40, свое детство, юность - я надеюсь, это будет востребовано. Здесь мы застаем СССР в период, когда до катастрофы остается буквально год или два. Мертвая коммунистическая идеология, превратившаяся в какие-то ритуальные слова, страна, которая не понимает, как жить и во что верить, кому верить, - это то, о чем мы рассказываем", - сказал Крыжовников.

Сериал создан кинокомпанией Toomuch Production и "НМГ студией" при поддержке Института развития интернета. На сцене премьерного зала киноцентра "Октябрь" вместе с Вайнштейном и Крыжовниковым проект представили его продюсеры - генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян, генеральный директор Wink Антон Володькин, генеральный продюсер "НМГ студии" Федор Бондарчук, а также генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

"В сериале очень много различных тем и линий, но меня больше всего задела тема взаимоотношений поколений, отцов и детей. В сериале также происходит много событий, которые я бы не хотел, чтобы происходили с моими детьми", - сказал Володькин. Гендиректор Wink добавил, что вместе со релизом сериала онлайн-кинотеатр запустил социальный проект, в рамках которого родители смогут позвонить на горячую линию и проконсультироваться с профессиональными психологами на тему взаимоотношений со своими детьми. Для этого создатели в конце каждого эпизода поместили специальный QR-код.