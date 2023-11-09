9 ноября, 20:33

Фильм "Блажь" Ильи Поволоцкого вошел в конкурс Туринского кинофестиваля

Всего в конкурсе смотра участвуют 12 картин из разных стран

РИМ, 9 ноября. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Ильи Поволоцкого "Блажь" включен в конкурсную программу 41-го Туринского кинофестиваля. Всего в конкурсе смотра, который пройдет с 24 ноября по 2 декабря, участвуют 12 картин из разных стран.

"Блажь", жанр которого характеризуется как роуд-муви, стал дебютом в игровом кино Поволоцкого, признанного документалиста. Только что он закончил новую документальную работу, которая будет представлена на крупнейшем фестивале документального кино в Амстердаме. Премьера картины "Блажь" состоялась в параллельной программе "Двухнедельник режиссеров" на последнем Каннском кинофестивале. Затем фильм прошел на различных фестивальных площадках в России и получил призы.

"Нашей отборочной комиссии картина понравилась сразу, и она была одной из первых, которые мы пригласили в конкурс", - рассказала корреспонденту ТАСС Алена Шумакова, консультант-отборщик фестиваля, одного из самых авторитетных в Италии после Венецианского.

Туринскому кинофестивалю уже более 40 лет, но он считается "молодым" смотром, потому что его задачей всегда было открывать новые имена авторского кино, знакомить с молодыми режиссерами и оригинальными картинами. Программа этого года очень обширна и включает почти 200 фильмов.

Отдельные конкурсы посвящены международному и итальянскому документальному кино, итальянскому короткому метру. Более 30 картин покажут вне конкурса. Специальным гостем станет американский режиссер Оливер Стоун. Он представит свою последнюю документальную работу Nuclear Now о климатических изменениях и альтернативной энергетике и получит специальный приз. Традиционно Туринский фестиваль проходит при поддержке Музея кино, одного из самых известных в мире. Он расположен в туринской башне Моле-Антонеллиана - здании, возведенном в конце XIX века и названном в честь архитектора Алессандро Антонелли. 

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