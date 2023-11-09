9 ноября, 20:28

Посол Бразилии в РФ рассчитывает на рост числа совместных культурных проектов

Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что в этом году уже выполнены "различные культурные мероприятия"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. Бразилия и Российская Федерация в 2024 году на фоне председательства РФ в БРИКС могут увеличить число совместных культурных мероприятий. Такое мнение ТАСС выразил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

"Мы уже выполнили различные культурные мероприятия в этом году. В следующем году, так как Россия будет председательствовать в БРИКС, я думаю, что мы сделаем еще больше совместных культурных мероприятий", - сказал посол, который в четверг в Нижнем Новгороде принял участие в открытии фестиваля бразильского кино.

С наступлением 2024 года председательство в БРИКС переходит от ЮАР к России. В августе по итогам саммита БРИКС в ЮАР объединение пополнилось шестью новыми членами, среди которых Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. 

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