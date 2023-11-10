В Петербурге режиссер Лев Эренбург отметит свое 70-летие в кругу учеников

Он станет героем спектакля-капустника "Разумные встречи"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Главный режиссер Небольшого драматического театра (НДТ) в Петербурге Лев Эренбург станет героем спектакля-капустника "Разумные встречи", который покажут в день 70-летия мастера актеры его труппы.

"Режиссер Лев Эренбург - очень индивидуальная творческая личность на нашем театральном небосклоне. Он создал замечательный театр, собрал талантливую труппу из своих учеников, ставит интересные спектакли, в том числе и по нашей классике. Не только я, но и все наше актерско-режиссерское братство поздравляет с юбилеем этого яркого, самобытного мастера", - сказал ТАСС председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СТД России Сергей Паршин.

Один из последних учеников народного артиста СССР Георгия Товстоногова, Лев Эренбург сам отдает много сил педагогике, выпустив уже шесть актерских и режиссерских курсов. Свой "Небольшой драмтеатр" он основал 24 года назад, завоевав внимание молодого зрителя. В репертуаре труппы - такие спектакли как "Преступление и наказание" по Федору Достоевскому, "На дне" Максима Горького, "Ивановъ" и "Три сестры" по чеховской драматургии, "Оркестр" по мотивам пьесы Жана Ануя, спектакль "Ю" по одноименной пьесе Ольги Мухиной.

Лев Эренбург - лауреат национальной премии "Золотая маска" за спектакль "Гроза" в Магнитогорском драматическом театре имени Александра Пушкина (2007) и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" за постановку НДТ "Три сестры" (2011). Также он номинировался на "Золотую маску" за спектакль "Васса Железнова", поставленный в МХТ имени Антона Чехова. В 2020 году Лев Эренбург издал книгу мемуаров "История с географией".