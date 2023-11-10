В Александринке открывается фестиваль Jazz M в честь юбилея Мейерхольда

По словам генерального продюсера Новой сцены театра Александра Малича, фестиваль входит в обширную программу сезона "Мейерхольдоведение", посвященного 150-летию со дня рождения режиссера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Александринский театр открывает на своей Новой сцене фестиваль Jazz M, посвященный 150-летию со дня рождения режиссера, реформатора театральной сцены Всеволода Мейерхольда (1874-1940).

Как рассказал на пресс-конференции генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич, "наш мейерхольдовский сезон не случайно начинается с джазового уик-энда, поскольку именно Мейерхольд впервые в истории отечественного театра вывел на сцену джаз-бэнд, и случилось это летом 1924 года в Ленинграде". Малич сообщил, что фестиваль Jazz M входит в обширную программу сезона "Мейерхольдоведение", посвященного юбилею мастера.

Ноябрьский джазовый фестиваль на Новой сцене - это 10 событий за 3 дня. Здесь соберутся музыканты, которые олицетворяют современную джазовую сцену и сотрудничают с звукозаписывающим лейблом Rainy Days, междисциплинарные художники и исполнители, которые занимаются авангардной электроникой, импроджазом, видео-артом и пластическими практиками, а также танцевальная труппа и оркестр фонда "Антон тут рядом".

Творческая биография Всеволода Мейерхольда в период с 1907-го по 1917 год была тесно с Императорской Александринской сценой, где он поставил свой спектакль "Маскарад". Его имя с августа 2022 года носит Новая сцена Александринки, ставшая площадкой художественных экспериментов на стыке разных искусств.

Говоря об интересе режиссера-реформатора к джазу, организаторы фестиваля вспомнили историю о том, что Мейерхольд одолжил своему бывшему студийцу Валентину Парнаху деньги на музыкальные инструменты для создания первого советского джаз-бэнда.