В Софии выступил российский скрипач Вадим Репин

Он исполнил произведения Петра Чайковского и Камиля Сен-Санса под управлением дирижера Карло Тенана

СОФИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Народный артист России Вадим Репин выступил на концерте в Софийской филармонии.

Вместе со струнным оркестром под управлением дирижера Карло Тенана музыкант исполнил на скрипке, созданной Николо Амати в 1664 году, виртуозно-романтические произведения - "Размышление" Петра Чайковского, рондо-каприччиозо Камиля Сен-Санса и арию Ленского из оперы "Евгений Онегин".

По окончании концерта зрители вручали цветы Репину и неоднократно вызывали его на сцену. Корзину цветов подарила скрипачу посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. "Великолепный концерт, виртуозное выступление, жаль только, что в последние годы российские артисты стали реже бывать в Болгарии", - отметила дипломат, приветствуя музыканта.

"Я ждал гастролей в Софии, мне нравится быть в Болгарии. С оркестром Карло Тенана выступал впервые, но мы успели хорошо поработать на репетициях, и сегодня у нас на сцене получился хороший диалог. Я доволен концертом, судя по реакции зала, зрители тоже остались довольны нашим выступлением. Надеюсь, что через год-два снова вернусь в Софию и мы придумаем что-то новое и интересное для софийской публики", - отметил Репин в разговоре с корреспондентом ТАСС.

В ближайшие дни Репин выступит с концертами в Италии, потом - в Японии и России.