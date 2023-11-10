10 ноября, 03:57

"Хор Турецкого" выступил с концертом в Ханое

© Юрий Денисович/ ТАСС

Зал вьетнамской Академии музыки собрал более 800 зрителей

ХАНОЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Российские арт-группы "Хор Турецкого" и "Сопрано" выступили с концертом в Ханое по случаю отмечаемых в ноябре Дня народного единства, а также единого дня выпускников российских и советских вузов. Зал вьетнамской Академии музыки собрал вечером в четверг более 800 зрителей и гостей, среди которых были руководители вьетнамских правительственных учреждений, деятели культуры и искусства, послы зарубежных стран в Ханое, а также россияне и граждане стран СНГ, живущие и работающие во Вьетнаме.

В программу выступления российских артистов вошли классические оперные арии, народные песни и мировые хиты, а также музыкальные сюрпризы, приготовленные для зрителей во Вьетнаме.

Организованный при поддержке правительства Москвы, МИД России, Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама и Русского дома в Ханое концерт является знаковым событием в российско-вьетнамских отношениях, которое предоставляет вьетнамским зрителям возможность прикоснуться к российской культуре, отметил в приветственном слове посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко. По его словам, сотрудничество в культурной сфере играет особую роль в комплексе российско-вьетнамских отношений, способствуя укреплению и приумножению многолетних традиций дружбы и солидарности между народами двух стран.

"Сотрудничество на культурном треке позволяет нам не только помнить о славных страницах нашей совместной истории, но и с уверенностью смотреть в будущее, способствует дальнейшему продвижению нашего стратегического партнерства", - сказал посол.

На концерте были исполнены известные во Вьетнаме народные и советские патриотические песни, среди которых "Мой адрес - Советский Союз", "Песня о тревожной молодости", "Катюша", "Подмосковные вечера" и многие другие.  

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РоссияВьетнам
© Информационное агентство ТАСС
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