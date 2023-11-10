Disney отложила выход "Дэдпула", "Блэйда" и "Капитана Америки" из-за забастовки актеров

Американская федерация актеров телевидения и радио ранее сообщила, что достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Компания Walt Disney откладывает даты выхода нескольких фильмов в связи с изменением графиков после закончившейся недавно забастовки актеров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее заявление.

Disney перенесла выпуск нескольких фильмов: "Блэйд" (Blade) от Marvel, новой части "Дэдпул" (Deadpool), "Капитан Америка: Дивный новый мир" (Captain America: Brave New World), "Громовержцы" (Thunderbolts) и "Муфаса: Король Лев" (Mufasa: The Lion King). "Дэдпул", который должен был выйти в мае 2024 года, теперь покажут в кинотеатрах только в конце июля, отмечает Reuters. Новый фильм про Капитана Америку выйдет в феврале 2025 года, а "Муфаса: Король Лев" - в декабре 2024 года.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино, представляющей интересы примерно 160 тыс. человек, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требовали увеличения зарплат, компенсации переработок и ограничения использования искусственного интеллекта в кино.

9 ноября Американская федерация актеров телевидения и радио сообщила о достижении предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США, что дало ее членам возможность прекратить забастовку.