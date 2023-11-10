Красноярский театр поставит оперу "Борис Годунов" в первой авторской редакции Мусоргского

Главные партии в спектакле исполнят приглашенные солисты мировой оперной сцены Дмитрий Ульянов и Гарри Агаджанян, уточнила пресс-секретарь театра Мария Устюгова

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского в конце ноября покажет премьеру оперы "Борис Годунов", поставленную в первой авторской редакции композитора Модеста Мусоргского.Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь театра Мария Устюгова.

"Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского готовит первую премьеру нового сезона - это опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов". За музыкальную основу постановки взята первая авторская редакция композитора Мусоргского. То есть в спектакль не включены Польский акт и сцена под Кромами, которые были добавлены в более поздних редакциях партитуры", - сообщила Устюгова.

По словам Устюговой, уникальность этой постановки еще и в том, что оперу представят в формате семистейдж. "Проще говоря, это облегченный вариант с лаконичными декорациями, которые, тем не менее, погрузят и артистов, и зрителя в эпоху русской смуты. Кроме того, специально для этой постановки Большой театр России передал красноярцам свои уникальные аутентичные костюмы, изготовленные по эскизам известного театрального художника Павла Каплевича. Это около двухсот парчовых и меховых шуб, расшитых драгоценными камнями, бисером и шелком", - пояснила Устюгова.

Главные партии в "Борисе Годунове" исполнят приглашенные звезды мировой оперной сцены - солист Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Дмитрий Ульянов и солист Пермского театра оперы и балета Гарри Агаджанян.

Премьера спектакля пройдет 24, 25 и 26 ноября.

О театре

Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского основали в 1978 году. Он несколько лет занимается восстановлением забытых и утерянных оперных и балетных постановок. С 2014 года театр вернул на сцену восемь спектаклей. Многие из них не шли в России более 100 лет. Например, опера "Бесприданница" по пьесе Островского, балет "Катарина или, Дочь разбойника" Цезаря Пуни.