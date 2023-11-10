10 ноября, 08:26

В музее Пушкина в Подмосковье представили археологические находки XV - начала XX веков

Гостей выставки также ждет специальная программа, которая позволит всем желающим познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Выставка археологических находок, датируемых от XV до начала XX веков, открылась в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина открылась выставка "Земля. Лопата. Каска. Слой" - 12+, подготовленная совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. На выставке представлены более 100 предметов материальной культуры XV - начала XX веков", - говорится в сообщении.

Посетители увидят кресты-энколпионы ХV-XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова, нюрнбергский торговый жетон и польскую монету ХVII века, найденные при раскопках в Больших Вяземах и на близлежащей территории.

"Культурный слой воронежской земли представлен, к примеру, фрагментами голландских курительных трубок. Есть основания предполагать, что эти предметы связаны с Петром I, который не раз приезжал в Воронеж и в общей сложности провел там почти год. Заслуживают внимания нательные кресты разного дизайна, изящные чернильницы, сохранившие целостность стеклянные сосуды, обнаруженные при раскопках на воронежской земле", - отметили в пресс-службе.

Также гостей выставки ждет специальная программа, которая позволит всем желающим почувствовать себя археологами - познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал, добавили в министерстве. 

© Информационное агентство ТАСС
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