В России учредили первую Эрмитажную премию

Ее будут вручать ежегодно двум знаковым деятелям культуры, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Первая Эрмитажная премия, которая станет ежегодной, появится в России. Она будет вручаться двум знаковым деятелям культуры - от России и мира, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"Еще одной отличительной особенностью нашего Форума объединенных культур является учреждение вместе с организационным комитетом и Государственным Эрмитажем <...> первой Эрмитажной премии, которая теперь будет вручаться ежегодно двум ведущим знаковым деятелям культуры мира - от России и из-за рубежа", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению с 16 по 18 ноября IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

Голикова уточнила, что премия называется "За достижение в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепления международного культурного диалога". В четверг на заседании организационного комитета Санкт-Петербургского международного культурного форума уже были выбраны лауреаты премии. "Первыми лауреатами и, по сути, победителями этой премии стали: художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Абисалович Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа", - сообщила вице-премьер.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.