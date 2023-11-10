10 ноября, 08:52,
обновлено 10 ноября, 09:06

В Санкт-Петербургском международном культурном форуме примут участие 73 страны

Он пройдет с 16 по 18 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 70 стран и 50 официальных делегаций примут участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, который пройдет в этом году с 16 по 18 ноября. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"Мы все постарались приложить максимум усилий, чтобы форум прошел интересно. На сегодняшний день, может быть эта цифра еще поменяется, в форуме примут участие 73 страны и 56 официальных делегаций", - сказал она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению форума.

Как уточнила на пресс-конференции глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова, форум посетят более 30 министров культуры. "В разных качествах бывала я на форуме, но никогда не слышала, чтобы 34 министра приехали в Санкт-Петербург на форум", - сказала она.

Форум пройдет на нескольких площадках - в Государственном Эрмитаже, здании Главного штаба, в Российском этнографическом музее и в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. На протяжении трех дней запланировано проведение различных сессий по таким направлениям, как "Театр", "Кино", "Музеи", "Музыкальная культура", "Деловая культура" и "Медийная культура". "И три более общие, затрагивающие более концептуальные аспекты развития не только культуры, но и общества в целом: это "Познание истории через культуру", "Искусственный интеллект - угроза или благо для культуры" и "Традиционная культура как фундамент построения общества". Конечно, [на] каждой из этих секций свой куратор и свои спикеры, <...> но самое главное, что все эти сессии должны в результате обсуждений в течение всех трех дней слиться в единую картину образа будущего, которого нам всем так не хватает", - подчеркнула Голикова.

Представители из других стран

Представители всех стран, которые выразили желание принять участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, получили аккредитацию. На форуме будут, в частности, спикеры из Китая, Италии, Испании и Японии, сообщила Любимова.

"У нас ожидаются спикеры из Китая, Японии, Испании, Сербии, Италии, Южно-Африканской Республики, Турции, Узбекистана, Казахстана, Хорватии, Таджикистана, Азербайджана. Я думаю, что все обратили внимание, что на нашем форуме объединенных культур нет недружественных государств, нет недружественных деятелей культуры. Все, кто захотел аккредитоваться, приехать, выступить и обсудить были желанными гостями в эти дни, как и во все остальные", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой рассказал, что Владимир Путин по-прежнему намерен посетить культурный форум. "Могу твердо сказать, что Владимир Владимирович проявляет очень-очень большой интерес к этому форуму. Мы готовим и передаем всю информацию, связанную с форумом", - сказал он.

По словам Любимовой, на форуме будет работать девять тематических площадок, и у каждой будет свой куратор. Ими, в частности, выступят замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, режиссер, продюсер и председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и сама Любимова.

Меморандумы

На культурном форуме планируется подписать несколько программ сотрудничества и меморандумов.

"Нам предстоит подписать ряд документов. Это 11 программ сотрудничества и меморандумов с министерствами культуры зарубежных стран. Также у нас предстоит первая церемония вручения премии Эрмитажа", - сказала Любимова.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияСанкт-ПетербургЛюбимова, Ольга Борисовна
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