В Новосибирске представят коллекцию серебра XVI-XX веков мецената Петра Щукина

Директор Новосибирского художественного музея Екатерина Болдырева отметила, что на выставке покажут более 160 предметов

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Новосибирский художественный музей 1 декабря впервые представит коллекцию художественного серебра из коллекции XVI-XX веков мецената Петра Щукина, находящуюся в собрании Государственного исторического музея. Посетители смогут увидеть экспозицию из более 160 предметов, сообщила в пресс-центре ТАСС директор музея Екатерина Болдырева.

"Первоначально у нас планировалось 80 предметов, и это огромная цифра для такой выставки, но сейчас я могу сказать, что к нам приедет более 160 предметов. Там действительно будут представлены такие крупные предметы, как кубки, выполненные из серебра с позолотой, но будут предметы и более мелкие такие, как столовые приборы. Но все это вместе составляет уникальную коллекцию, которая была в свое время передана с Гохрана в Государственный исторический музей. В Гохран эта коллекция в свое время попала от известного коллекционера и мецената Петра Щукина", - сказала Болдырева.

Она пояснила, что меценат собирал художественное серебро на протяжении долгого времени. Коллекция пополнялась в том числе князем Александром Баратынским. Среди наиболее крупных предметов, представленных на выставке, серебряный позолоченный кубок для вина XVI века, имеющий очертания грозди винограда. Значительная часть предметов выставки изготовлена в немецком городе Нюрнберге, поскольку там находился центр ювелирного искусства эпохи позднего Ренессанса.

"Действительно уникальный проект, который собран эксклюзивно под Новосибирский государственный художественный музей. Выставка завершает череду [выставочных проектов] в рамках национального проекта "Культура" в этом году в музее, и станет одной и самых знаковых в этом году в целом", - рассказал главный специалист управления профессионального искусства, культурного наследия и образования министерства культуры региона Юрий Яшкин.

О музеях

Масштабная выставка из собрания Эрмитажа, которая планируется в Новосибирском художественном музее в сентябре 2024 года, будет посвящена истории России. Она будет включать в себя как живописные полотна, так и предметы декоративно-прикладного искусства, сообщила Болдырева.

"Это будет выставка, связанная с историей России, с историей нашего государства. Мы сейчас уже к финальной стадии подготовки этой выставки приступили. Там будут предметы изобразительного искусства, предметы декоративно-прикладного искусства. Могу сказать, что это будет невероятная выставка по своей подаче и такого точно не видел еще никто из наших гостей. Мы планируем ее открыть в сентябре", - сказала она, добавив, что о ключевых предметах экспозиции музей сообщит ближе к выставке.

Эрмитаж - один из крупнейших музеев мира. Коллекция Государственного Эрмитажа, который ведет историю с 1764 года, включает около 3 млн предметов, в том числе живопись, графику, скульптуру и предметы прикладного творчества, археологические находки и нумизматический материал. В зданиях Эрмитажа действуют около 550 экспозиционных залов.

Новосибирский государственный художественный музей был открыт в 1958 году. С 1982 года он располагается в здании бывшего Сибревкома - архитектурном памятнике федерального значения. Сейчас в фондах музея хранятся более 12 тыс. произведений русской и западноевропейской живописи, графики, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства XVI-ХХI веков, значительная часть которых представлена в постоянной экспозиции. Ежегодно в музее проходят около 80 выставок классического и современного искусства из российских и зарубежных музейных, корпоративных и частных собраний.

Государственный исторический музей - крупнейший национальный исторический музей России. Основан в 1872 году, здание на Красной площади Москвы было построено в 1875-1883 годах по проекту архитектора Владимира Шервуда и инженера Анатолия Семенова. Фонд современного музея насчитывает более 5 млн единиц хранения и 14 млн листов документальных материалов.