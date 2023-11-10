В Подмосковье почти 50 тыс. человек стали участниками акции "Ночь искусств"

Государственные музеи, библиотеки, дома культуры подготовили специальные экскурсионные и музыкальные программы, викторины для детей, а также организовали мастер-классы и многие другие активности

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Почти 50 тыс. гостей посетили в этом году мероприятия всероссийской акции "Ночь искусств" в Московской области, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Акция "Ночь искусств" пользуется популярностью у жителей Подмосковья. Государственные музеи в этот день посетили около 39 тыс. человек. Для гостей подготовили специальные экскурсионные и музыкальные программы, викторины для детей, а также организовали мастер-классы и многие другие активности. Библиотеки провели свыше 200 различных мероприятий, которые посетили более 5 тыс. человек. К акции также присоединились 20 домов культуры, где побывали 5,8 тыс. человек", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Самыми популярными событиями акции в Подмосковье стали концерт "Времена года" П. И. Чайковского. "Картинки с выставки" М. П. Мусоргского" в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим", концерт "Под небом Парижа" в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского, а также спектакль "История Феликса. Я убил Распутина!" в Серпуховском историко-художественном музее.

"Ночь искусств" - ежегодная культурно-образовательная акция, когда можно бесплатно побывать в музеях, театрах, познакомиться с культурной жизнью страны. Впервые "Ночь искусств" была проведена в Москве в 2013 году.