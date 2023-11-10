10 ноября, 19:54

В проект "Театр в кино" включили 22 постановки

Из них 11 уже готовы к кинопрокату

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Всероссийский проект "Театр в кино", который стартует 12 ноября, уже включает 22 постановки, 11 из них готовы к кинопрокату. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор и главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков.

"Наш проект насчитывает уже 22 постановки, 11 готовы к кинопрокату", - сказал главный редактор. Шумаков отметил, что адаптация театрального зрелища сложна, но хотелось показать зрителям современные спектакли, телеканал около 15 лет занимается адаптацией такого рода, где театральный контент сближается с телевизионным. "Проект экспериментальный в буквальном смысле этого слова. Экспериментальный - значит, ему сопутствуют всякого рода риски. Эти риски надо учитывать", - сказал Шумаков.

Президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова назвала одной из задач проекта обогащение культурной жизни в городах-участниках. "Нам очень важно, что это география от Калининграда до Владивостока", - сказала Зинякова. По ее словам, спектакли будут показывать 70% кинотеатров сети, цена билета будет соответствовать ценам на посещение кинофильмов, организаторы рассчитывают на массового зрителя.

Проект открывает 12 ноября фильм-опера "Пиковая дама" на музыку Петра Чайковского по повести Александра Пушкина московского театра "Геликон-опера". Съемочная группа телеканала "Россия-Культура" и театра "Геликон-опера" создали не просто видеоверсию спектакля, а полноценный фильм. Действие разворачивается в декорациях особняка, до революции принадлежавшего княгине Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой, в котором сегодня расположен театр. Режиссерами-постановщиками выступили Дмитрий Бертман и Валерий Спирин.

"Фильм не короткий, как опера "Пиковая дама". Он идет где-то 2.45 без антракта. Это художественное кино, это такой фильм мистический. <…> Это совершенно новое направление", - рассказал худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман.

Афиша проекта

Также в афише в ноябре - пластический акробатический спектакль "Реверс" Московского театра мюзикла, в декабре - "Щелкунчик" в исполнении студентов и выпускников Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, в январе - опера "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В 2024 году ожидаются показы спектакля Театра Пушкина "Женитьба Фигаро" с Сергеем Лазаревым и Викторией Исаковой в главных ролях, киноверсии триптиха "Пиноккио" Электротеатра Станиславский, спектаклей Театра кукол им. С. В. Образцова "Я - Сергей Образцов" и "Турандот" и другие постановки.

Директор Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова Елена Булукова сообщила, что рассчитывает на большой и длительный эффект от проекта. "Благодаря профессиональной многокамерной съемке зритель совершенно по-другому и по-новому увидит наши спектакли, он получит возможность рассмотреть кукол. <…> Есть возможность рассмотреть детали декораций, детали костюмов", - добавила Булукова.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой сообщил, что театр предложил для показа экспериментальный спектакль "Реверс". Он назвал "Театр в кино" огромным просветительским проектом и отметил, что показанные по телевидению спектакли привлекают аудиторию в целом. "Я уверен, что в этом проекте хорошие театральные спектакли надо снимать. Это благо для всех. Если в результате создастся коллекция лучших спектаклей России, думаю, ни в одном государстве такого нет", - отметил Швыдкой.

Проект "Театр в кино" реализуется телеканалом "Россия - Культура" и дистрибуторской компанией "Кино.Арт.Про". Поддержку проекту оказали Министерство культуры РФ и более десятка российских театров. 

Теги:
Россия
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