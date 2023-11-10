10 ноября, 14:54

В Петербурге представили оригинальные нотные автографы Антона Рубинштейна

Посетители Дома радио также смогут увидеть живописные и графические портреты пианиста, фотографии, книги его авторства, монографии, критику и мемуары о нем, концертные афиши

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Оригинальные нотные автографы выдающегося русского пианиста, дирижера и композитора Антона Рубинштейна впервые представили в Петербурге на выставке "Кажется, я играл один" в Доме радио. Как рассказала корреспонденту ТАСС куратор выставки и исполнительный продюсер Дома радио Алиса Сычева, посетители также смогут увидеть письмо Франца Листа, в котором он рассказывает о Рубинштейне своему другу.

"На выставке представлено около 50 предметов, в том числе несколько оригинальных нотных автографов Антона Рубинштейна. Подобная выставка уже была в Большом театре в Москве, однако для Петербурга это премьера. Из интересных экспонатов также представлено письмо композитора Франца Листа, в котором он пишет о Рубинштейне своему другу, а также издание оперы "Суламит" с иллюстрациями Альфонсо Мухи", - рассказала Сычева.

По ее словам, представленные на выставке предметы тщательно отбирались из частной коллекции К. И. Светаковой с целью рассказать о популярности Рубинштейна при жизни, а еще о том, как эта популярность незаслуженно угасала со временем. Выставка поделена на три части - первая, в которой и представлены все вышеупомянутые экспонаты, посвящена периоду, когда Рубинштейн имел статус "суперзвезды" музыкального мира, вторая - его забвению в советские годы, а третья является современным вариантом-фантазией на тему выставки Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 1979 года к 150-летию со дня рождения Рубинштейна.

Посетители также смогут увидеть живописные и графические портреты Рубинштейна, фотографии, книги его авторства, монографии, критику и мемуары о нем, концертные афиши и многое другое. Название же проекта отсылает к цитате девятилетнего Рубинштейна после первого московского концерта в 1839 году и является отражением всего творческого пути великого мэтра. Выставка продолжит свою работу до 10 января 2024 года.

Антон Рубинштейн (1829 - 1894) - один из ведущих отечественных фортепианных исполнителей XIX века. Автор опер "Демон", "Нерон", симфоний, концертов, вокальных сочинений. Основатель и директор Петербургской консерватории (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова) - первой и ныне старейшей консерватории в России. 

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