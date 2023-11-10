В Русском доме в Риме показали мозаики для православного храма в Сан-Ремо

Выставка продлится до конца месяца, а в феврале планируется установка мозаик на фасаде

РИМ, 10 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Русский дом в Риме представил мозаики на русские религиозные темы, которые в феврале украсят православный храм в Сан-Ремо. Мозаичные панно, изображающие Серафима Саровского, кормящего медведицу, а также ангелов, изготовлены в римской студии "Кассио" по эскизам иконописца из Москвы Сергея Куракина.

Как корреспонденту ТАСС рассказала владелица студии Ульяна Медикова, сохранившая историческую римскую мозаичную мастерскую, сотрудничество с московским мастером началось почти 10 лет назад с совместной работы для православной церкви Святого Николая в Риме, исторического надомного храма, в создании иконостаса для которого участвовал еще Карл Брюллов. "Сейчас для храма в Сан-Ремо мы должны изготовить мозаики для всех четырех фасадов. На южном фасаде будет святой Серафим", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что мозаичный декор был изначально предусмотрен при строительстве храма, отметившего 110-летие, однако материалов о первоначальной задумке не сохранилось. "Сейчас идет реконструкция храма, которая предусматривает установление мозаик", - добавила Медикова.

На выставке в Русском доме представлены эскизы как для храма в Сан-Ремо, которые еще должны быть реализованы в мозаике, так и эскизы к мозаикам, уже украсившим подворье Николая Чудотворца Московского патриархата в Бари, городе почитаемого всеми христианами святого. Студия "Кассио", где работают в основном итальянские мастера, в сотрудничестве с Куракиным также делали мозаики для храма в Барселоне.

Выставка в Русском доме продлится до конца месяца, а в феврале планируется уже установка мозаик на фасаде. Проект осуществляется при содействии Русского дома и его директора Дарии Пушковой, которая отмечает, что это "яркий пример принадлежности к общим духовным корням и традициям".

В выступлении на открытии экспозиции посол РФ в Италии Алексей Парамонов вспомнил о глубоком взаимном проникновении культур, в том числе архитектуры, Италии и России: итальянские архитекторы работали в России, и в Италии сохранились экземпляры русской культовой архитектуры. "Создано огромное общее культурное наследие, которое не может быть стерто, как и желание и стремление сотрудничать и работать вместе", - отметил дипломат.

Сан-Ремо и Россия

Россию давно связывают с Сан-Ремо особые отношения. Дорогу в этот курортный город на Лигурийской ривьере, известный фестивалем эстрадной песни, открыла еще императрица Мария Александровна, супруга Александра II, приехавшая впервые в 1874 году. Память о ней сохранилась в названии центральной набережной Сан-Ремо - Императриче. Вслед за ней в Сан-Ремо стали приезжать на отдых и "лечение морским воздухом" русские аристократы. Бывали там и люди искусства. Так, в Сан-Ремо завершал работу над оперой "Евгений Онегин" Петр Чайковский. На протяжении многих лет в Сан-Ремо проходил фестиваль симфонической музыки "Империя Чайковского".

Православный храм Христа Спасителя был построен в 1913 году по проекту архитектора Алексея Щусева, автора православного храма в Бари (построен в тот же год), а также Русского павильона в Венеции. До 1989 года на церковном кладбище была захоронена супруга первого короля Объединенной Италии Виктора Эммануила II дочь последней монаршей четы Черногории православная черногорская принцесса Елена. Затем ее останки были перенесены на историческую родину.

Первоначально русская православная церковь в Сан-Ремо, как все заграничные храмы, находилась в ведении Петербургской епархии. После периода революции и гражданской войны в России и утраты связи с Церковью-Матерью учрежденная в 1921 году архиепископия православных русских приходов в Западной Европе в 1931 году добровольно вошла под покровительство Константинопольского патриархата. В 2019 году приход в Сан-Ремо перешел под юрисдикцию Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) и принят в Западно-Европейскую епархию.